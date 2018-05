Tökmagok buliztak a Napfény Parkban

A négy és fél éves Dániel először kicsit félve ült be a tűzoltóautóba, aztán hamar rájött, hogy milyen szuper járműről is van szó, főként miután melléhuppant egy két év körüli kisfiú, aki még a tűzoltósisakot is felpróbálta. Az idei első Tökmag bulin rendőrautókba is beülhettek a gyerekek, de a legnépszerűbb menő jármű a kukásautó volt. Bogdán Réka segítségével anyák napi ajándékok is készültek a kézműves sarokban, a kisebbek virágmintás képeslapot, a nagyobbak pedig papírvirágokat készíthettek a Napfény Park parkolójában. Az ugrálóvár és az arcfestés is népszerű volt, a fogtündér lufis birodalmában pedig azt tanulhatták meg a gyerekek, miként is kell helyesen ápolni fogaikat. Az Okosító Torna a Gyermekekért Alapítvány egy különleges akadálypályával készült a bulira, ami első ránézésre egy vidám játéknak tűnhet, de ahogy Szuck Mónika, az alapítvány szakmai vezetője elmondta, a gyerekek idegrendszerének a fejlettségét is látják például már abból is, hogy mennyire értették meg a feladatot.Karacs Rita, az Együttműködéssel a gyermekekért Alapítvány elnöke, a Tökmag buli főszervezője lapunknak elmondta, a Szegedi Óvodák Igazgatóságával áll kapcsolatban alapítványuk, s ezúttal is játékokat gyűjtöttek a gyerekeknek. Szeged Óriás Játékgyűjtő Dobozába a megunt, kevésbé használt gyermekjátékokat várják minden megmozdulásukon, tavaly többek között a Gedói és a Petresi utcai intézményekhez juttatták el az adományokat, de jutott bölcsődékhez és nagycsaládosokhoz is a játékokból.