Tömeg a bevásárlóközpontban: összeérnek a leárazások az árucserével

Lepattant az intelligens hajsimító borítása

Kovács Szilvia karácsonyi ajándékából, egy hajsimítóból a kerámiaborítás egy része volt lepattanva. Szerdán másikat választott magának. Fotó: Török János

– Pénzt kért karácsonyra mindenkitől, hogy azt vegyen magának, amit ő szeretne. Most közel 10 százalékkal olcsóbban kaptuk meg, mint karácsony előtt – magyarázta az Árkád bevásárlóközpontban lévő Media Markt előtt Albert édesanyja. A fiú egy Asus táblagépet vett magának.Meglepő módon az Árkádban szerda délelőtt nagyobb volt a tömeg, mint az ünnepek előtt. Sánta Károly, a Media Markt üzletvezetője 11 órakor azt mondta, a 9 órás nyitás óta huszonhárman hoztak vissza ajándékot. Nekik három lehetőségük van: levásárolják a termék árát, visszakapják azt, vagy feltöltik az összeget egy ajándékkártyára, amit máskor vásárolhatnak le, vagy tovább is ajándékozhatnak.A kilencéves Arnold Hunor családjával érkezett a műszaki áruházba. A kisfiú édesanyja mesélte el, hogy a szenteste náluk sajnos nem telt felhőtlenül: Hunor ajándéka, egy hoverboard (önegyensúlyozó elektromos roller) a töltés után be sem kapcsolt. De a szomorúság szerdán véget ért, Hunor mosolyogva távozott az üzletből egy másik hoverboarddal.Kovács Szilvia egy intelligens hajsimítót hozott vissza. – A kerámiaborítás egy része le volt pattanva. Meg se nézték az ügyfélszolgálatnál, azonnal kicserélték – mutatta az új szerzeményt.

Hasban elszámolták magukat

Túl nagy lett az ajándék cipő a szegedi Tóth Gáborra, de már minden rendben: 42-esről 41-esre cserélte a magas szárú téli lábbelit. Fotó: Török János

Nem csak csalódott vásárlók tömegeltek szerdán az üzletekben: embergyűrű vette körbe az okostelefonokra tokot és védőfóliát árusító kis standot, ahol a 13 éves Ábel Réka Napsugár új készülékére vásároltak tokot szülei a biztonság kedvéért.– Egyel nagyobb számot vettek, mint a méretem – mutatta a 41-es téli, magas szárú cipőjét a szegedi Tóth Gábor, aki néhány perc alatt átvehette a lábára való cipőt.A Libri könyvesbolt előtt több mint fél óra alatt csak egyetlen olyan vevővel találkoztunk, aki könyvet cserélt, de ő épp fél órával azelőtt vette meg a kötetet, amiről kiderült, hogy már megvan a lányának. Gyorsan visszaszaladtak a boltba, és választottak egy másik olvasnivalót. Mások a karácsonyra kapott ajándékutalványt váltották be. A jól ismert ruházati termékek zacskóit cipelő vásárlókkal sem volt szerencsénk, ők sem cserélni jöttek, hanem a már most elkezdődött leárazásokat használták ki.

Egy csokornyakkendőt vittek vissza

Fotó: Szabó Imre

– Kicsit hasban elszámoltuk magunkat. Egy szabadidőalsót kell visszacserélnünk, mert nem fért rá kényelmesen édesapámra. Van egy kis pocakja, de a lábai pálcikák – mutatta a ruhaneműt egy fiatal hölgy a Deichmann előtt. Kicsit aggódott, mert már novemberben megvették, de mivel van törzsvásárlói kártyájuk, kicserélik nekik. A hasban szűk mackó helyett pólókat kap majd az apuka.A makói Csipkesoron működő Fantázia férfi-női divatáruüzletben eddig egyetlen csokornyakkendőt kellett becserélniük, de azt még szenteste előtt – az ajándékozó gondolta meg magát. De szoktak jönni karácsony után, ha nem is nagy számban. – Mi minden évben fogadjuk a két ünnep között azokat, aki visszahoznák az ajándékot – mondja a tulajdonos, Koska Ferenc. Akár a méret nem stimmel, akár egyszerűen nem tetszik, amit kapott az illető, mindegy, segítenek neki megoldani a problémát. Még a blokkot sem kérik. – Lengyelországban készült ruházati termékeket árusítok, megismerem a saját portékáimat. Amit tényleg nálam vásároltak, azt visszavesszük – mondja Koska Ferenc.