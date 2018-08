Tóth István lett Ásotthalom díszpolgára

Ehhez kapcsolódott a művelődési ház Házasodik a falu című kiállítása, amelyről lapunkban is beszámoltunk. Ásotthalom díszpolgára Tóth István vőfély lett, aki 1975 óta őrizve a hagyományt tesz eleget még a mai napig is a lakodalmas felkéréseknek. Az ásotthalmi vőfély a legutóbbi, szombati lagzit is beleszámolva összesen 925 lakodalmat vezényelt már le. 2005 óta a Kárpát-medencei vőfélytalálkozón is részt vesz minden évben. Ennek a feladatnak örömmel tesz eleget, és ahogy ő fogalmaz: „a mi kicsi falunknak örömmel viszi jó hírét, még a határon túl is".A Falunap és Kenyéráldás Ünnepén vasárnap Toroczkai László polgármester még két díjat adományozott: Ásotthalom Posztumusz Díszpolgára Bedő Albert erdész lett, az Ásotthalomért Érdemérmet Tóth Andrásné óvodapedagógus és Sánta Lászlóné nevelőszülő kapta. A falunapon először invitálták a helyi és amatőr borászokat bormustrára, akik összesen 12 borral neveztek három kategóriában. A legeredményesebb borász az ásotthalmi Temesvári Zsolt lett, aki 3 nevezett borával egy arany és két ezüst minősítést nyert el, valamint Nógrádi Antal, aki két borával egy arany és egy ezüst minősítést kapott. A borokat a falunapon meg is kóstolhatta a közönség is, csakúgy, mint a polgármester által főzött házi pálinkát is.