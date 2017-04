Továbbra sincs hova mennie mosómedvéivel - videóval

Gyűlnek a dobozok abban az Öreghegy-dűlői nyaralóban, amelyben az elmúlt éveket Nagy Henriette töltötte. Folyamatosan csomagol, mert egy hónap múlva el kell hagynia a komfort nélküli, szigeteletlen épületet. Négy mosómedvével és négy kutyával élt itt együtt, ám ahogy nemrégiben beszámoltunk róla a tulajdonosnak szüksége van az ingatlanra, így mennie kell. A rokkantnyugdíjas nő nem tudna albérletet fizetni, így olyan kertes ingatlant keres, amelynek rendben tartásáért cserébe ott lakhatna kedvenceivel. Eddig azonban nem kapott megfelelő ajánlatot.– A Délmagyarországban megjelent cikk után volt, aki megkeresett, hogy költözzek hozzá, én azonban férfival nem akarok együtt lakni, mert vannak rossz tapasztalataim. Emellett buddhista vagyok, egyedüllétre vágyom – magyarázta Henriette, aki ezenkívül egy állatgondozói állásajánlatot kapott még – ottlakással. Ezt szintén nem tudta elvállalni.– Az állapotom miatt nem dolgozhatok, de nem is tudnék. A kezeimben például már olyan ízületi gyulladás van, hogy bármit megfogni is komoly fájdalommal jár. Örülök, ha a saját környezetemet gondozni tudom – magyarázta a nő, aki valóban rendezetten él a szegényes körülmények ellenére is.Henriette azt mondja, egyre inkább el van keseredve, hiszen tudja, hogy már el kellene kezdenie áthordani az új helyre holmijait, illetve ki kellene alakítania az állatok helyét is, mire mostani otthonát el kell hagynia. – A macik és a kutyák így is biztonságban lesznek, értük nem kell aggódni – szögezte le a nő, aki biztos benne, bárhogy is alakul a sorsa, gyerekként szeretett kedvenceit nem vehetik el tőle.– Nem is bíznám őket más emberre. Nagyon vigyázok rájuk – hangsúlyozta Henriette, aki kedvenc mosómedvéjével, Sidney-vel még az ágyát is megosztja. Bár az állatnak van saját fekhelye is, rendszeresen együtt alszanak.Cikkünk hatására egyébként – ha nem is lakással – segítették Henriette-et olvasóink. Több zsák kutyatápot és konzervet vittek az állatainak, neki pedig némi tartós élelmiszert. – Ennek köszönhetően most egy darabig már csak gyümölcsjoghurtot, diót és almát kell vennem a mosómedvéimnek – mosolygott Henriette. Arra a kérdésre, hogy ő maga eszik-e ilyesmit, szégyenlősen bevallotta: általában inkább az állatoknak adja.Henriette tehát pakol és készül, de hogy hová, arról egyelőre elképzelése sincs.– Voltunk mi már ilyen helyzetben, akkor is megoldottam. Remélem, most is így lesz.