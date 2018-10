Trócsányi: világi kérdés lett az adatvédelmi rendelet

1955-ben már létrejött egy dokumentum, melyben irányelveket fogalmaztak meg, de ez akkor még nem az internet világára épült. 2016-ig azonban sok idő eltelt, ma már az online-ra fókuszál a világ, el kell érni a felhasználók bizalmát. 2012-ben adatvédelmi reformcsomagot nyújtott be az Európai Parlament, ezt 2016-ban el is fogadták. Azonban sokáig kérdéses volt, hogy ez irányelv vagy rendelet lesz, hazánk az előbbit javasolta, végül az utóbbit szavazták meg – számolt be a GDPR bevezetésének részleteiről csütörtökön a Szent-Györgyi Albert Agórában Trócsányi László igazságügyi miniszter.



A szegedi intézményben a jó adatvédelmi szabályokról és jövőbeli kilátásokról tartottak nemzetközi konferenciát Élet a GDPR után címmel.



– Úgy véljük, a rendelet nem probléma, csak legyen lehetőség néhány eltérésre. Sok vita volt az elfogadást meg-

előzően, több mint háromezer módosítási javaslat született, például a gyermekek hozzájárulása kapcsán, míg nálunk 16 év lett a korhatár, addig Ausztriában 14 év. Felmerült az a kérdés is, hogy ez uniós vagy világi kérdés. Nem csak nemzeti, hiszen az amerikai jogokat is érinti. A GDPR a napi gyakorlatban is sok kérdést eredményez, de a minisztérium kész arra, hogy a javaslatokat meghallgassa és átgondolja – emelte ki a miniszter.



A konferencián előadást tartott többek közt Gizem Gültekin-Várkonyi, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának PhD-hallgatója, Szabó Endre Győző, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökhelyettese és Salgó László Péter, az Igazságügyi Minisztérium jogszabály-előkészítés összehangolásáért és közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkára is. A program szakmai kerekasztal-beszélgetéssel zárult, ahol jelen volt a MOL és a Magyar Telekom jogi igazgatója is.