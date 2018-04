Új áruház épül a Kálvárián

Könnyűszerkezetes csarnokáruház épül. Őszre tervezik az átadást. Fotó: Frank Yvette

A múlt héten elkezdődött egy újabb építkezés a szegedi Kálvária sugárúton, az egykori Világ Utcájaként ismert program területén. A szebb álmokat dédelgető terv két táblája – némileg összemázolva – még ma is olvasható a kerékpárútról. Acéltermék-, szerszám- és szerelvényáruház alapozását kezdték meg a szakemberek, a tájékoztató tábla szerint fűtéstechnika, kerti berendezés és kohászati termék is lesz az áruház kínálatában.Az építtető a 2012-es alapítású dusnoki székhelyű Huf Invest Kft., amelynek fő tevékenysége a saját tulajdonú, illetve bérelt ingatlan bérbeadása és üzemeltetése. A működtető a Bács-Kiskun megyében több áruházat is üzemeltető, bajai központú Aktív Kft. lesz.Mint Hévizi Jánostól, az építkezés felelős műszaki vezetőjétől megtudtuk, egy 4500 négyzetméteres, könnyűszerkezetes csarnokban kap helyet az áruház, amely a tervek szerint ősz végéig el is készül. Ottjártunkkor egyszerre dolgoztak a kitűzők és az alapot ásó gépek, tempósan haladt a munka, és csak kicsit birkóztak a felázott talajjal.Az építkezés mellett eladó egy másik, úgynevezett fejlesztési telek is a Kálvária sugárúton, a 3,4 hektáros terület 80 százalékos beépíthetőségű, és 15 százalék a kötelező zöldfelület aránya. Az építmény magasság 9 és 12,5 méter között lehet, és a CIB kínálja eladásra.