Új mentőautót kapott Szeged - mutatjuk fotókon

Fotók: Kuklis István

Összesen 125 új mentőautó érkezik idén az ország mentőállomásaira, Szegeden szerdán állt munkába ezek közül egy, amely egy régi, fehér Fordot nyugdíjazott.Az új autó külsőleg és belsőleg is megújult a korábbi modellhez képest. Légrugóinak köszönhetően kényelmesebb vele az utazás, elöl a korábbi 2 helyett 3 ülés van benne, hogy gyermekek esetén a szülő is utazhasson, belső elrendezése praktikusabb és fény-, illetve hangtechnikája is erősebb, így könnyebben észlelhető. Az autó esetkocsiként dolgozik majd a szegedi állomáson.