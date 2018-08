Újra szólnak a dóm harangjai, és jár az órája

Ismét pontosan járnak a dóm toronyórái. Fotó: Török János

Teljes sötétségbe borult a székesegyház, megálltak a toronyórák, elnémultak a harangok és az orgona, miután júniusban villám csapott az épületbe. A Dóm téren több mint két hónapra megállt az idő, mostanra azonban megjavították a speciális szerkezetet. Kondé Lajos, a dóm plébánosa lapunknak elmondta, első lépésként a biztosító felmérte a károkat, majd felkeresték azt a külföldi céget, amely a toronyóra vezérlését készítette. – Először a nagyharangot, majd az órákat javították meg, utána az egyik kisebb harang programozását cserélték új rendszerre – tájékoztatott a plébános.Kérdésünkre elmondta, a dóm a szabványoknak megfelelő villámvédelemmel ellátott ugyan, ám olyan erejű villám csapott a toronyba, hogy azt nem tudta a rendszer kivédeni. Kiderült, hogy nem a szegedi székesegyház az egyetlen, amelyben károk keletkeztek a nyári viharos időjárás miatt, a dómban javításokat végző szakember ugyanis a budapesti Mátyás-templomban is hasonló munkálatokat végzett.– Azt továbbra sem tudjuk, hogy összesen mennyit kell költeni a teljesen tönkrement elektromos rendszerünkre, hiszen alkatrészeket gyártatnak le, új nyomtatott áramköröket építenek be. Folyamatos a munka, de még hátravan többek között a világítás felújítása, ami várhatóan szeptember közepére készül el – mondta el Kondé Lajos.A kár egyébként sokkal nagyobb is lehetett volna, hiszen ha a villám a tetőszerkezetet éri, akkor tüzet, sőt robbanást is okozhat. Idén már tragédiát is okozott egy nagy energiájú légköri elektromos kisülés, márciusban legalább tizenhat hívő vesztette életét Ruandában, amikor istentisztelet közben csapott villám a Hetednapi Adventisták egyik templomába.