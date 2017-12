Ünnepi menetrend lép életbe

Január elsején zárva



A nagy üzletláncok szilveszterkor 14 és 18 óra között zárnak be, érdemes a konkrét bolt nyitvatartását megkeresnie az interneten annak, aki az utolsó pillanatokra hagyja a vásárlást. Mivel január elseje ünnepnap, zárva lesznek a nagyobb üzletek, maximum egy-egy kisbolt vagy éjjel-nappali nyit ki az új esztendő első napján.

A villamosok, trolibuszok és buszok december 31-én a munkaszüneti napokra meghirdetett menetrend szerint közlekednek Szegeden, a járatok többsége 17 és 19 óra között áll le, utána éjszakai menetrend lép életbe, óránként közlekednek majd a járművek, s hajnali 3 és 4 óra között indulnak az utolsók. Január elsején általában reggel 8-ig ritkított, majd a munkaszüneti napokra érvényes menetrend lép életbe.A Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. (DAKK) által közlekedtetett autóbuszok is a munkaszüneti napokra meghirdetett menetrend alapján közlekednek a megyeszékhelyen, 18 óra körüli járatleállítással. Ezt követően a 20-as (Petőfitelep, Fő tér–Honvéd tér viszonylaton), 21-es (Új-Petőfitelep–Mars tér viszonylaton), 60-as, 60Y-os, 72A-s, 73Y-os, 74-es, 75-ös, 76Y-os, 77-es és 78A-s jelzésű autóbuszvonalakon még közlekednek buszok, de már csak óránként. A részletes indulási időket a www.szkt.hu oldalon lehet megtekinteni.A szegedi fizetős parkolókban kedden reggel 8 óráig lehet ingyen letenni az autókat.Hódmezővásárhelyen december 31-én egyes helyi autóbuszvonalakon járatleállításokra is kell számítani, a 4-es, a 7-es és a 16-os nem közlekedik.A helyközi buszjáratok is ritkábban járnak, január elsején, hétfőtől pedig a regionális autóbuszvonalakat érin-tően rendkívüli menetrend-módosításokat vezetnek be. A részleteket a www.dakk.hu oldalon lehet böngészni, illetve a 40/828-000-s menetrendi információs kékszámon adnak felvilágosítást, továbbá a buszállomásokon.Év végén változik a vonatok közlekedési rendje is.A MÁV arra hívja fel a figyelmet, hogy a menetjegyek megváltásáról érdemes időben gondoskodni. Az év utolsó napján ünnepnapi, január 1-jén pedig a vasárnapi ütem szerint közlekednek a vonatok. Január 2-án, kedden már a munkanapokon megszokott módon indulnak a vasúti járatok.