Visszagyűjtés a monitortól a mosógépig: agyonnyom bennünket az elektronikai hulladék

Újrahasznosítás



A Media Markt a készülékeket az Inter-Metal Recycling elektronikai hulladék üzletágának adja át újrahasznosításra. Ennek vezetője, Tihanyi Ervin hangsúlyozta, így kevesebb energiát emészt föl a nyersanyagok előállítása. 760 tonna újrahasznosításával 73 ezer kWh elektromos és 156 ezer

MJoule hőenergiát váltottak ki.

Ha csak a háztartási nagygépeket – jellemzően mosó- és mosogatógépeket – egymás tetejére raknánk, az 5 kilométeres tornyot hozna létre, ami hatszor nagyobb lenne, mint a világ legmagasabb épülete, a Dubajban található Burdzs Kalifa.

Néveri Cintia ügyfélszolgálati munkatárs egy elhasznált laptopot tesz a gyűjtőbe. Fotó: Kuklis István

50 tonna gyűlt össze Vásárhelyen

Október 21-én Hódmezővásárhelyen rendezett elektronikaihulladék-gyűjtést a Szeretem Vásárhelyt Egyesület és a szegedi Multigrade Környezetvédelmi Kft. A szervezőket is meglepte az érdeklődés: alig több mint egy óra alatt közel két konténer és három furgon telt meg televíziókkal, mosó- és mosogatógépekkel, komputerekkel és alkatrészeikkel, rádiókkal, porszívókkal, vasalókkal, mikrókkal. 50 tonnával zárták a napot.

Magyarországon idén várhatóan 235 ezer tonna elektronikai hulladék keletkezik, amelyből 70 ezer begyűjtését és kezelését végzik el a hazai hulladékhasznosítók. Hazánk ezzel a fejenként 7 kilogrammal a középmezőnyben van az uniós országok között. A lakossághoz kerülő elektronikai cikkek java részét műszaki kiskereskedelmi áruházak értékesítik, évente legalább tízszázalékos növekedést produkálva.Magyarországon a háztartásokban fölöslegessé vált gépeket át kell venniük a műszaki kereskedéseknek.A legnagyobb forgalmú műszaki áruháznál, a Media Marktnál 2014 óta évente átlagosan 20-30 százalékkal növekszik a leadott hulladék mennyisége – ez tavaly már elérte a 970 tonnát. 70 százalékát a hűtők és egyéb háztartási nagygépek adják, de a régi képcsöves televíziók és monitorok aránya is jelentős, 17 százalék.– Nálunk letehetők a használaton kívüli készülékek, akkor is, ha nem itt vásárolta a tulajdonos, de a termékkategória megtalálható a kínálatunkban – hívta fel a figyelmet Kovács Tamás, a szegedi Media Markt ügyfélélmény-menedzsere. Ezeket igény esetén ingyen el is viszik azokból a lakásokból, ahova új készüléket szállítanak. Megtudtuk, közel 500 tonna vasat nyertek ki tavaly az áruházlánctól származó e-hulladékokból, de az egyéb fémek mennyisége sem hanyagolható el.A hulladéktörvény szerint a magánszemélyeknek megfelelő gyűjtő-, átvevőhelyeken kell leadniuk a használt elektronikai cikkeket – jellemzően kereskedésekben vagy az önkormányzati hulladékudvarokban. Egy uniós irányelv a 2019-től begyűjtendő mennyiséget az új elektromos készülékek tömegének 65 százalékában határozza meg. Ennek alapja az előző 3 év eladásainak átlaga. Ennyit kellene Magyarországnak is visszagyűjtenie a lakosságtól, ami nagy kihívás. A 2016-tól alkalmazandó minimális visszagyűjtési arány 45 százalék.– Tavaly 261, idén az első fél évben 116 tonna elektronikai eszközt gyűjtöttünk össze. Ennek 95 százaléka a hulladékudvarainkból származott, a többi egyéni lomtalanításból – mondta kérdésünkre Koltainé Farkas Gabriella, a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. Megtudtuk, a legforgalmasabb begyűjtési pont a baktói és a vértói hulladékudvar, évi 28 tonnával, Szegeden kívül pedig Sándorfalva, 12 tonnával. A kht. az elektronikai eszközöket továbbadja egy engedéllyel rendelkező hulladékhasznosító és ártalmatlanító társaságnak.