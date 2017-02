Vitáznak a háziorvosi ügyeletekről

Tizennégy hiányszakma van

Beledöglenének az SBO-k

Két pályázatban vesznek részt

Súlyosan törvénysértő, ahogyan az ország sürgősségi osztályainak nagy része működik – ezt állítja a Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnöke. Ahogyan arról hétfői lapunkban beszámoltunk, Éger István Balog Zoltán emberierőforrás- miniszternek küldött levelében hívta fel a figyelmet arra, hogy országosan a szükséges 600 helyett csak 140-en rendelkeznek a szakvizsgával, melyet év eleje óta jogszabály ír elő az osztályvezető főorvosok és a műszakvezető szakorvosok számára. Vagyis az osztályok jelentős része nem felel meg a minimumfeltételeknek. Csongrád megyében Szegeden és Szentesen egyébként nincs ilyen probléma, Hódmezővásárhelyről nem kaptunk adatokat.Az üggyel kapcsolatban Pető Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály osztályvezető docense megjegyezte: az egészségügyben jelenleg 14 hiányszakma van – ebből csak egy a sürgősségi. Éppen ezért pont ezt kiemelni a kamara részéről szerinte nem igazságos, és nem is tud javító szándékot feltételezni mögötte. A MOK által elvégzett névtelen adatszolgáltatáson alapuló felmérést az osztályvezető egyébként szakmaiatlannak tartja, az állítólagos panaszokat pedig szívesen látná.– A sürgősségi szakma korábban felvetette, hogy a háziorvosi ügyeleteket integrálni kellene. A beteg egy helyre érkezne, panaszától függően pedig vagy a háziorvoshoz, vagy a sürgősségire kerülne épületen belül. Jelenleg a betegeket ügyeleti időben két helyen fogadják, adott esetben pedig, ha rossz helyre mennek, feleslegesen terhelik a rendszert vagy későn kapnak megfelelő szintű ellátást. Csakhogy Magyarországon sok helyen a háziorvosi ügyeletet magánszolgáltatók üzemeltetik tervezett nyereséggel, ők pedig féltik a pénzüket. Személyes véleményem, hogy leginkább ez az ügy áll amögött, hogy hirtelen működésképtelennek lett nyilvánítva az ország SBO-inak nagy része – fogalmaz Pető Zoltán.– Kamarai tagok panasza nyomán indult a vizsgálat. Ha holnapután a patológusok vagy a gyerekgyógyászok szólnak, azt is kivizsgáljuk – reagált a felvetésre Éger István, aki cáfolta, hogy „kipécézésről" lenne szó. Az ügyeleti rendszer integrálásáról viszont sarkos véleménye van.– Ma, amikor az emberek többsége minden apró gonddal az ügyeletre rohan, ez a rendszer nem szüntethető meg. Ha ez megtörténne, az elsők, amik ebbe beledöglenének, az SBO-k lennének, hiszen már most is túlterheltek. Ráadásul ez a rendszer független, önkormányzati felelősségű, kórházon kívüli ellátási forma, melyet önálló vállalkozók üzemeltetnek. Vagyis mindezt egy állami, kórházi rendszerbe integrálni lehetetlen.A háziorvosi ügyelet átszervezése egyébként Szegeden már jó ideje téma. Részleteket egyelőre nem tudtunk meg, azt azonban Facskó Andrea , a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke elárulta, két pályázatban vesznek részt, melyek kihatással lehetnek a gyermekügyeleti alapellátásra. Ezek egyikét a gyermek sürgősségi-baleseti ellátás fejlesztésére írták ki. Ebben a projektben Szegeden kívül 6 másik gyermekegészségügyi intézmény vesz részt. A másik pályázatot a gyermek- és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztésére írták ki – ebben az Állami Egészségügyi Ellátó Központ mellett a szegedi, pécsi és debreceni egyetem vesz részt.