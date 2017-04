Vízzel hajtott rakétával győztek a csongrádiak

– Diplomamunkaként is megállná a helyét egy-egy középiskolás fejlesztő teljesítménye – viccelődött a harmadik Szegedi Innovatív Informatikai Versenyt szervező Varga László. A Szegedi Tudományegyetem Informatikai Intézet adjunktusának a legjobban az autóvezetőket segítő eszköz nyerte el a tetszését: a szoftver ugyanis képes figyelni, hogy a sofőr mennyire tudja az úton és a sávon belül tartani a kocsit.Vizes rakétájuk adatgyűjtő rendszerének kifejlesztésével neveztek a csongrádi gimnazisták. Az érettségi előtt álló, az adatgyűjtésre alkalmas szoftvert író Gilicze Kristóf elmagyarázta azt is, milyen elv alapján működik vízzel hajtott rakétájuk. A diákok a versenyprogramon bemutatták, miként képesek valós időben mérni a műanyag palackokból előállított szerkezetük gyorsulását és útvonalának hosszát. A csapatban a rakétát kifejlesztő Jakab István és a földi feldolgozóegység szoftverét megalkotó Járó Ádám is a szegedi egyetemen szeretne továbbtanulni.– Motiválja a középiskolásokat ez a verseny – minősítette kiválóra az egyetemi programot a csongrádi Batsányi-gimnázium tanára. Gilicze Tamás szerint a verseny teret ad a diákok kreativitásának, olyan problémákat dolgozhatnak fel, amelyek foglalkoztatják őket, de e felhívás nélkül nem biztos, hogy nekiállnának a megvalósításnak.A döntőbe jutott 18 csapat közül a két szekció abszolút nyertesei: a csongrádi és a zentai diákok.