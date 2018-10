Volt pénz rá, mégsem épült tornacsarnok Szegeden - 250 milliós beruházás úszott el az Arany János iskola udvarában

– Van, hogy csak fél termet tudunk használni. Olyankor 60-80 tornász van összezsúfolva arra a területre miközben például a függöny túloldalán néptáncosok gyakorolnak. Borzalmas

Az Arany Torna DSE diákjai jelenleg aulában és udvaron edzenek – saját tornacsarnok helyett.

Tornaszőnyeg az aulában, trambulin és vastag szivacs az udvaron – ez akár egy átlagos iskolai testnevelésóra képe is lehetne. Az is szomorú lenne, mi azonban mindezt egy komoly eredményeket elérő sportegyesület edzésén láttuk Szegeden. Az Arany Torna DSE több mint kétszáz tagja készül versenyekre ilyen méltatlan körülmények között, gyakorlóhelyüket, az Arany János Általános Iskola tornatermét ugyanis éppen felújítják. Igaz, az sem éppen európai színvonalú, ami akkor áll rendelkezésükre, amikor éppen nem folynak ott munkálatok.– foglalta össze helyzetüket Bélteki Pál, az egyesület edzője.Miközben ma már a szivacsgödrös terem elengedhetetlen a komoly felkészüléshez, a szegediek ilyennel nem rendelkeznek. A bérelt iskolai csarnokban hetente többször ki-, majd elpakolják tornaszereiket, amikor edzéseket tartanak, mindemellett alkalmazkodnak más bérlők helyigényéhez is. Azonban ilyen körülmények között is eredményesek: a felsős fiú csapat többszörös országos diákolimpiai bajnok és idén a gyerek kezdő csapat egyből harmadik lett a vidéki egyesületek között.A magyar sportvezetés Sport XXI programja az utánpótlás támogatását tűzte ki célul. Ennek egyik eleme, hogy a Magyar Tornaszövetség tornatermeket épít.Mivel ilyen intézményeket magánszemélyek vagy szakosztályok nem üzemeltethetnek, Magyar Zoltán kétszeres olimpiai bajnok, a Nemzet Sportolója, a Magyar Tornaszövetség elnöke a városba jött, hogy tárgyaljon a feltételekről.– Már készen voltak a nem hivatalos tervek, az alpolgármesterrel és a sportbizottság vezetőjével a helyszínről is megállapodtunk – mondta el lapunknak Magyar Zoltán. – Kétszázötvenmillió forintos, szivacsgödrös csarnokot építettünk volna az Arany János iskola udvarában, amelyet a tornaeszközökkel is felszereltünk volna. Bár a tárgyalásokon arról biztosított a városvezetés, hogy partnerek a beruházásban, a határidő előtti utolsó napon visszaléptek a megállapodástól. Sajnálom, mert egy jól felépített, lelkes csapat van Szegeden, akik így nem tudnak előrelépni. Az erre szánt pénzből Miskolcnak és Nyíregyházának lesz új tornacsarnoka.Hogy miért hiúsult meg a beruházás, arról a felek másképp nyilatkoznak. Magyar Zoltán azt mondta, őt úgy tájékoztatták, hogy az új uszoda fenntartási költségei mellett nem merte a szegedi önkormányzat egy másik sportlétesítmény fenntartását is bevállalni.– mesélte felindultan.A szegedi polgármesteri hivatalban viszont, és azt mondták, nem is fenntartóként kellett volna részt venniük a beruházásban. Mint kérdéseinkre küldött válaszukban írták, a Magyar Tormaszövetség nem kívánt beruházó lenni, ebben kértek segítséget. Mivel azonban a támogatás kedvezményezettje nem a város, az önkormányzat sem lehetett az. Ráadásul az új épületet egy iskolaudvarra tervezték, így az is problémát jelentett, hogy a tankerületi vagyonkezelésben lévő területre az önkormányzat nem építkezhet és ott nem üzemeltethet semmit.Az önkormányzat úgy tájékoztatta lapunkat, hogy városvezetés javasolta, hogy az állami forrás felhasználásába vonják be a Nemzeti Sportközpontot, vagy bízzák meg a Klik beruházási szervezetét. Mivel azonban a támogatás felhasználási határideje ekkor már határidejéhez közeledett, a bonyolult jogi helyzet miatt végül visszaléptek. Magyar Zoltán ezt úgy kommentálta lapunknak: egyetlen más városban sem jelentett problémát, hogy az ajándékba felajánlott csarnokot felépíthessék és aztán azt a helyiek üzemeltessék.Az Arany Torna DSE így továbbra is az általános iskolai tornateremben tud majd edzeni – ha az elkészül.– sorolta Bélteki Pál, milyen előnyöktől estek el. – Ráadásul a termet másoknak is ki tudnánk adni, így előbb-utóbb akár önfenntartó is lehetne – tette hozzá.