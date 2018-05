Yossi Amrani: Az életünkért küzdünk 70 éve - Szegednek is hasznos, hogy javult ez a kapcsolat

Egyre jobb a kapcsolat

A diplomata emlékeztetett: 1948-ban Magyarország az elsők között vette fel a kapcsolatot Izraellel.

Fotó: Török János

Folyamatos harc

Bemutatják a hagyományokat

Szegeden járt a múlt héten Yossi Amrani, Izrael budapesti nagykövete. Szerdán az új zsinagógában műsoros esttel ünnepelték meg Izrael állam függetlenségének kikiáltását, annak 70. évfordulóján.A diplomata az ünnepség előtt lapunknak felidézte a két ország kapcsolatának történetét. 1948. május 14-én jött létre Izrael, és Magyarország rögtön ezután felvette a kapcsolatot vele – majd ezt a Varsói Szerződésben foglaltak miatt megszakította. 1989 óta működik újra együtt a két ország kulturális, idegenforgalmi és gazdasági téren. – A magyar–izraeli kapcsolat egyre jobb, gazdasági és stratégai téren is – magyarázta a nagykövet.Amrani kitért arra, hogy a függetlenség megünneplésének napján szörnyű dolgok történtek Izraelben. A Gázai övezetben a múlt heti összecsapásokban több ezren megsérültek, a halálos áldozatok száma 60 körül volt. Amellett, hogy sajnálatát fejezte ki az elhunytak hozzátartozói felé, kifejtette: – 70 éve alapították meg államunkat, már aznap megtámadtak bennünket arab országok. Azóta is folyamatos harcban állunk. 1948-ban az életünkért küzdöttünk, ahogy ma is, ám biztos vagyok abban, hogy nyerni fogunk. Anno kevesen siettek Izrael segítségére, ma már többen, kivéve pár liberális európai államot – mondta a nagykövet.Kitért arra is, hogy nagyon fontosak számukra a kulturális kapcsolatok, hiszen a magyar–zsidó emlékek mindkét ország történelmének fontos értékei. A zsinagóga belső felújítása kapcsán elmondta, ha kérnek tőle segítséget, azt továbbítja a megfelelő helyre. Egy nyertes pályázat révén kulturális programsorozat kezdődik hamarosan Szegeden, feltárva és bemutatva a zsidó kulturális és ipari, kereskedelmi hagyományokat, több kelet-európai várossal közösen. Az emlékek egy részét a turisták számára is láthatóvá teszik, ami hatással lehet a szegedi idegenforgalomra.