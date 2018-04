Zajosan és tüntetéssel hangolódtak a közgyűlésre: csendrendeletről, pályázatokról és intézményvezetőkről döntenek

8.50- Köszöntjük olvasóinkat a városháza díszterméből! A nap már korábban kezdődött, mint ahogy a közgyűlés elkezdte volna a munkát, ugyanis a városház előtt szegedi egyetemisták tüntettek a zajrendelet ellen. A közel ötvenfős csoport nevében Szilágyi Ádám, harmadéves JGYPK-hallgató elmondta, értetlenül állnak a rendelet előtt, petíciójukat pedig bármelyik képviselőnek szeretnék átadni a mai napon. A biztonságiakkal konzultáltak, az egyetemisták a tervek szerint bejönnek majd a díszterembe is.



- Nem értjük a rendelet-tervezet miértjét, Szeged egy egyetemi város, s most meg akarják ölni az egyetemi szórakozást. Azért jöttünk a közgyűlésre, hogy válaszokat kapjunk, azok a vendéglátósok, akiket ismerünk, abszolút kompromisszum képesek. Kifogásoljuk, hogy úgy készítették elő ezt a döntést, hogy nem egyeztettek senkivel, ezért hoztuk el módosító javaslatunkat - mondta Szilágyi Ádám.



Korábban írtuk:



Felháborodtak a vendéglátósok a zajvédelmi rendeleten, amelynek az a lényege, hogy időbeni korlátot szabnának, így vasárnaptól csütörtökig 8 és 22 óra között, pénteken és szombaton pedig 8-tól éjfélig lennének üzemeltethetők a hangosítóberendezések. Kivételek persze akadnak, többek között az önkormányzat rendezvényei, amelyekre semmiféle korlát nem vonatkozik. A Jobbik szerint már tárgyalásra is alkalmatlan a jelenlegi verzió, a KDNP-frakció pedig módosító indítvánnyal élt, s azt írták, akár a politikai nyomásgyakorlás eszközéül is szolgálhat a tervezet, amiről ma döntenek.



Kiderül az is, hogy a jövőben ki vezeti a Szegedi Szimfonikus Zekekart. A pályázatra négyen jelentkeztek, egyikük visszavonta pályázatát, így Zombola Péter zeneszerző, Sándor Szabolcs karmester, zongoraművész, korrepetitor és a zenekar jelenlegi művészeti vezetője, Gyüdi Sándor karmester, leköszönő színigazgató közül választanak a képviselők. Hat kulturális intézmény élére igazgatót is választanak, a posztokra 11 fő jelentkezett, egy szakmai grémium és a kulturális bizottság már állást foglalt, most a közgyűlés tagjain a sor.



A helyi építési szabályzatot is módosíthatják, többek között azért, hogy a szőregi temetőben felépülhessen a Makovecz-kápolna. Az előterjesztést a körzet képviselője, Berkesi Ottó (Összefogás Szegedért) jegyzi, amivel kapcsolatban a jogi bizottság ülésén Rózsavölgyi József (Fidesz–L.É.T.) emlékeztetett, hogy a temetőben tett látogatást Makovecz Imre építész, s egy kápolnáról látványtervet is készített. Eleinte azt tervezték, hogy közadakozásból építtetik meg a kápolnát, majd a művész halálát követően a kormány úgy döntött, ápolja hagyatékát, így az egyházmegyének nyújtanak támogatást a megépítésére.



Két Kiskundorozsmát érintő kérdésről is szó lesz, egyrészt az új orvosi rendelő üzemeltetését átadhatják a város ingatlankezelő cégének, az IKV Zrt.-nek, másrészt a sporttelep is új üzemeltetőt kaphat, méghozzá a Szegedi Sport és Fürdők Kft.-t. Mint ismert, a bezárt nagybani piac tulajdonában állt a városrész sporttelepe, amit megvett a város.



A pályázatokkal kapcsolatban a városüzemeltetési bizottság ülésén Nagy Sándor (Együtt) elmondta, ha nyernek, akkor a Zöld Város Projekten kívül a vár és a kultúrpalota is megújulhat, a Móra-múzeum tetején például sétálóteraszt is kialakítanak. A vár belső tereit is átalakítanák, és külső térrendezést szeretnének, hogy egységes képet nyújtson az intézmény. A múzeum kapcsán műszaki fejlesztéseket is terveznek, de megújulna a tetőszerkezet is a homlokzat mellett.