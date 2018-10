Zánkán kezdték a tanévet a diákok

A magyarcsanádi általános iskola diákjai a sárkányhajózást is kipróbálhatták.

Szeptember 17. és 26. között négy turnusban zajlott az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány őszi kétéjszakás, „ottalvós" kirándulása, amelyre megyénkből százhatvan diák kapott meghívást. Csongrádról, Forráskútról, Szegedről és Magyarcsanádról is érkeztek Zánkára tanulócsoportok, az ismeretorientált foglalkozások az élmények és a közösségépítés köré szerveződtek. Az utóbbi településről huszonnyolc fiatal utazhatott el három napra a magyar tenger partjára.– A legtöbb gyerek itt hátrányos helyzetben él, sokuknak még az sem adatik meg, hogy a község határát átlépjék. A szülők anyagi hátteréből adódóan osztálykirándulásokat sem tudunk szervezni, ezért nagyon örültünk, hogy idén ismét pozitív elbírálást kapott a pályázatunk. Minden évben igyekszünk kihasználni ezt a lehetőséget. A kiváló időhöz kiváló események társultak, emellett minden gyerek napi öt alkalommal részesült ingyenes étkezésben, valamint az összes színvonalas programon díjtalanul vehetett részt – mondta el lapunk kérdésére Baranyi Bettina, a Magyarcsanádi Református Általános Iskola és Óvoda intézményvezetője. Hozzátette, a szülőknek valóban nem került semmibe az utazás, a Magyarcsanádért Egyesülettől, a Román Nemzetiségi Önkormányzattól és a Szerb Nemzetiségi Önkormányzattól is anyagi segítséget kaptak a táborban való részvételhez a gyerekek.Megtudtuk, sétahajóztak, kincset kerestek és a hadiparkban is jártak a Csongrád megyei gyerekek, akik közül a felsősök ősi magyar mintára készített visszacsapó íjjal íjászkodtak, míg az alsósok lábbal hajtós gokartokkal több részből álló akadálypályát teljesítettek. Sőt, sárkányhajóba is beszálltak, csobbantak a Balatonban, Tihanyba barangoltak, ahol megnézték a tihanyi apátságot és a Belső- tavat, fagyiztak, valamint a más településekről érkezőkkel futballtudásukat is összemérték egy házi bajnokság keretében.Az „ottalvós" kiránduláson számos közösségfejlesztő program is gondoskodott arról, hogy a fiatalok az őszi időszakban is életre szóló, közös élményeket szerezzenek.