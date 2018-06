Zuhogó esőben is átkeltek a Tiszán a PET-palack tutajjal - Pénzzé teszik az úszóalkalmatosságot a szegedi kollégisták

A startot tegnap délután 5-re hirdették meg, de nem sokkal előtte leszakadt az ég, ezért a két vállalkozó szellemű fiatalember barátok és ismerősök gyűrűjében, tűkön ülve várt még fél órát, aztán az egyik esőszünetben elindultak.

– Ez az! Nyomjátok! – lelkesítették kiabálva a Fokánál tegnap délután a nézelődők azt a két szegedi kollégistát, aki egy fura tutajon evezve igyekezett a túlparton lévő Lapos felé, miközben változó intenzitással esett az eső.Sipos Áron és Balog Tamás a szegedi Kaszap István Kollégium többi lakójának segítségével gyűjtött össze nagy-jából 800 PET-palackot, amelyből tutajt készítettek, hogy azzal keljenek át a Tiszán., a kezdeményezés a csapatépítés és szórakozás mellett demonstráció is a városlakók felé: a résztvevőknek az a céljuk, hogy fölhívják a figyelmet a környezetvédelem és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára.Áron, Tamás és társaik csütörtökön álltak neki a tutaj összeállításának a vízi telepen, ahol raselhálókba gyömöszölték a palackokat, és azokból négy „hurkát" állítottak össze, majd ezeket a raklapok aljára erősítették. Az építményt csütörtök este ki is próbálták: hatan ugráltak rajta, és remekül bírta a kiképzést.Korábban a vízi rendészet ellenőrizte az engedélyeiket, és mivel mindent megfelelőnek találtak, mentőmellényben, a Foka Ökokikötő kishajójának kíséretében nekivághattak a nagyjából 15-20 percesre tervezett útnak. Egy darabig a kísérőhajóban ülve figyeltük, ahogy szelik a vizet – akárcsak mások, akik egy másik kishajóból csodálkoztak rá a nem mindennapi látványra.Áron és Tamás végül nagyjából fél óra alatt ért át a túlpartra, azt mondták, a mostoha körülmények ellenére jó időt mentek – pláne, hogy időnként a szél miatt vízszintesen is esett az eső.A tutajos akció után – amellyel hagyományt szeretnének teremteni – a résztvevők ma szétbontják a raselhálókat, összetapossák a PET-palackokat, majd azokat egy szupermarketbe viszik, ahol az „alkatrészekért" fizetnek is nekik. Azt mondták, szerintük ezzel is lehet ösztönözni az embereket a PET-palackok visszagyűjtésére – ami a kezdeményezés legfőbb célja.