36 milliós kínai várossal került kapcsolatba Szentes

Szirbik Imre polgármester mutatta be Szentest a kínai gazdasági konferencián. Fotók: szentesi önkormányzat

– Tizenöt főt várunk. Vízválasztó lesz, hogy milyen összetételű, érdeklődésű lesz ez a küldöttség. A jelentkezők között akad a borászat, illetve a méztermelés iránt érdeklődő, de regisztrált egy, az elektromos autók fejlesztésében és akkumulátorgyártásban érdekelt cég képviselője is

Az erősödő magyar–kínai kapcsolatok egyik apró láncszeme lett Szentes is – számolt be Szirbik Imre polgármester, aki nemrég tért haza a nyugat-kínai fejlesztési stratégiákban központi helyet elfoglaló Csungking városából.A város polgármestere lapunknak elmondta, a látogatás során részt vett a 13. Innovációs Kiállításon és Vásáron.Az expón először állított ki a kínai hadiipar, emellett leginkább egészségügyi fejlesztésekkel, illetve a megújuló energiák legújabb felhasználásával lehetett megismerkedni. A kiállításhoz kapcsolódó gazdasági fórumon Szentes városa is bemutatkozhatott egy önálló előadással, ezen a kínaiakra a városban működő geotermikus energiára épülő fűtési rendszer tette a legnagyobb benyomást.A Délnyugat-Kína gazdasági, kereskedelmi és pénzügyi központjának számító, 36 milliós Csungkingból októberben egy harminc-harmincöt fős társaság érkezik majd Szentesre, és egy üzleti delegáció, amely szintén ebben az időben látogat majd ide.– számolt be a polgármester.A metropolisz és Szentes kapcsolatának jövője egyelőre megjósolhatatlan. Korábban más kínai településsel nem jutott eddig a város.