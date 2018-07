A boldog jószág többet tejel, és jobb minőségben: vízágyon pihennek a fábiáni tehenek

A boldog, nyugodt tehenek több és finomabb tejet adnak – ezért kaptak vízágyat a fábiánsebestyéni Kinizsi 2000 Zrt. jószágai. Nagyon szeretnek rajta feküdni, mert nyáron hűsebb, télen pedig majd melegebben tartja a testüket. Nem sok magyar tehenészetben pihenhetnek így az állatok. Fotó: Kovács Erika

Tízóraiztak a tehenek. Fotó: Kovács Erika

– Vízágyat szereztünk be a teheneknek. A matracok nemrég kerültek a helyükre. Nem kellett sok idő, hogy megszokják – mondta Farkasné Márton Katalin, a fábiánsebestyéni Kinizsi 2000 Zrt. vezérigazgatója.– Amikor az új istállókat építettük, takarékossági okokból döngölt agyagból készült a pihenőboxok alja, amit szalmával almoztunk. A döngölt agyag azonban egy-két év alatt kigödrösödött, tönkrement. Az agyag összevissza tört, hatalmas lyukak keletkeztek. Hiába javítgattuk és adtunk egyre több szalmát, nem volt kényelmes az állatoknak. Ezért lebetonoztattuk az istállók padozatát, és vízágyakat vásároltunk – mondta a vezérigazgató.– A betonra hétcentis, fóliával becsomagolt szivacs került. Erre jött a gumiborítás, amelyet pihenőboxonként 35 liter fagyállóval kevert vízzel töltöttünk fel. Így télen sem fog befagyni – mutatta Gajda Nikoletta, a részvénytársaság tehenészeti ágazatvezetője, akivel kipróbáltuk a vízágyat. No, ráfeküdni ugyan nem feküdtünk, de még álldogálni sem volt rossz a tehenek nem mindennapi fekhelyén. A tehenek, amikor lefekszenek a vízágyra, a mellső lábukat egy gumihengerhez támasztják. Az is vízzel van megtöltve. A matracokat naponta egy speciális poranyaggal tisztítják, amely megköti az ammóniát, illetve a nedvességet. Ha szükséges, lekaparják a trágyát, amely esetleg rákerül a fekhelyre. A tehenek fél nap alatt megszokták az új pihenőhelyet. Nagyon szeretnek rajta feküdni, mert nyáron hűsebb, télen pedig majd melegebben tartja a testüket.– Amikor a fejlesztésről döntést hoztunk, mindenütt megnéztük, hol használnak ilyen vízágyakat. Végül Zsadányban Árpád Arnoldnál találtuk meg a legmegfelelőbbet – folytatta Farkasné Márton Katalin. Árpád Arnold hónapokon keresztül videókamerákkal figyelte az állatokat, a látottakat pedig kiértékelte, hogy milyen anyagból készült matracok a legkényelmesebbek, melyiken pihennek a legtöbbet a jószágok. A kutatása szerinti legjobbat vásárolták meg Fábiánsebestyénre is.Farkasné Márton Katalin kiemelte, a tehenek nyugodtak, rendkívül sokat pihennek, mintegy 15–20 százalékkal többet, mint a korábbi döngölt agyagos-szalmás fekhelyen. A hajnali időszakban szinte mindegyik fekszik, az egyik lábukat kinyújtják, ami az elégedettség jele. – Minél többet pihen egy jószág, annál magasabb lesz a tejtermelő-képessége. Az új pihenőhelyeknek köszönhetően jóval kevesebb a sérülés és a tőgybetegség is.A Kinizsi 2000 Zrt.-nek összesen 780 tehene van, közülük jelenleg 500 él abban a két istállóban, ahol a 2014-ben bevezetett robotfejést alkalmazzák, ami ma még ugyancsak ritkaságszámba megy a tehenészetekben. Ez, amellett, hogy választ adott az ágazatra is jellemző munkaerőhiányra, állatjólét szempontjából sem mindegy.Ez a tartási mód nagy szabadságot ad az állatoknak. A robotokhoz maguktól mennek a jószágok, amikor úgy érzik, hogy már feszíti a tőgyüket a tej, és jólesne nekik, ha megfejné őket a gép, no, és kapnának egy kis extra abrakot is. Az állatok ebben a rendszerben nyugodtak, tehén és ember között nincs semmilyen konfliktus. Az istállóban csend van, csak a ventilátor zaját hallani. Kiemelt figyelmet fordítanak a megfelelő minőségű takarmányozásra is. Tavaly párásító ventilátorokat is beszereztek, amelyekkel hőségben akár négy-öt fokkal tudják csökkenteni a hőmérsékletet. Mindent megtesznek azért, hogy az állatok jól érezzék magukat. Ezt megfelelő mennyiségű és minőségű tejjel hálálják meg.