A haldokló néni ujjáról is eltűnt a jegygyűrű: tíz évet kapott a tolvaj szentesi ápoló

Tíz év fegyházra, illetve a foglalkozásától való végleges eltiltásra ítélték azt a szentesi ápolót, aki idős, olykor magatehetetlen betegektől vett el pénzt, értéktárgyat. Megírtuk: a most 54 éves K. József két éven át dolgozott a szentesi kórház belgyógyászatán , a kollégái szerint akkor kelt lába pénznek, értéktárgyaknak, amikor a vádlott éppen műszakban volt.A szerdai tárgyaláson Kádár Gábor bíró meghallgatta a belgyógyászati osztály néhány dolgozóját. – Sok gyanús eset volt, ezekről mindig feljegyzést készítettem, jeleztem a feletteseimnek, akik azt mondták: fogjam meg a tolvajt – emlékezett vissza az akkori főnővér. Egy fiatal nővér elmesélte, mennyire megrökönyödött, amikor a vádlottal leltározták egy elhunyt holmiját, és K. József azt javasolta, tegyék el a táskában talált 190 ezer forintot, úgysem tud róla senki. Két esetben laborvizsgálat igazolta, hogy a vádlott altatót adott be a pácienseknek, néha akkor is, ha ők maguk ezt nem kérték. Kádár Gábor kifejezetten dicsérte az egyik szakápoló ötletét, aki kitalálta, hogy a sok gyanús ügy után végre állítsanak csapdát, írják fel egy idős asszony bankjegyeinek a sorozatszámát. A vádlott végül ennek segítségével bukott le, ekkor értesítették a rendőrséget.Előtte egy sértett sem fordult az egyenruhásokhoz, a gyógyintézményben pedig – így fogalmazott a bíró – aki cselekedhetett volna, nem tette meg. Többször hangsúlyozta: a nővérek hiába kérték a vezetőik segítségét, mivel már az egész osztálynak kínossá vált az ügy, maguknak kellett a tettek mezejére lépni, és ezért minden elismerés megilleti őket. Azt is fontosnak tartotta elmondani, hogy meglátása szerint az egyik legszégyenteljesebb bűncselekmény, ha valaki a gondjaira bízott embereket lopja meg. Mivel az ügyész három nap gondolkodási időt kért, az ügyvéd pedig fellebbezett, az ítélet egyelőre nem jogerős.