Aratóék nélkül nincs Sziget Fesztivál - 25 éve visszatérő vendég a szentesi házaspár

A több tízezres tömeg előtt állni, még ha nem is zenészként, énekesként, de mégiscsak nagy élmény – mondta Arató Mátyás. Fotó: 24.hu

– Határtalan élmény volt, még szinte el sem hiszem – így írta le a szentesi Arató Mátyás élete egyik legnagyobb élményét. Feleségével, Aratóné Kovács Anitával a Sziget Fesztivál alapítása óta minden egyes rendezvényen részt vettek. A mára már világhírűvé vált buli idén ünnepli a 25. születésnapját. Ebből az alkalomból egy óriási tortát gurítottak be a nagyszínpadra vasárnap, és erre a ceremóniára a szentesi házaspárt is meghívták.

Aratóék és Gerendai Károly. Fotó: 24.hu

– Volt, hogy szórakozni, máskor dolgozni mentünk. Előfordult, hogy csak három napra tudtunk maradni, de25 éve mindig ott vagyunk – mesélte Matyi. A férfit a Kurca-parti városban élőknek nem kell bemutatni: a neve egyet jelent a zenével, a koncertekkel. Hanglemezboltot vezet, és ő üzemeltette egykor a legendás Graffiti klubot a sportpályánál. Már negyed évszázaddal ezelőtt is koncerteket szervezett, az akkor induló fesztivál plakátjai a mai napig megvannak nála.A zene a felesége életében is meghatározó. – Fel sem fogtam, mi történt, csak amikor már lejöttünk a színpadról– mondta Anita. – Arról nem is beszélve, hogy a kulisszák mögött járhattunk, mellettünk jöttek-mentek a világsztárok. Feltöltődve, de hullafáradtan megyünk haza Szentesre. Sátorban aludtunk, de ez volt az utolsó: már öregek vagyunk ehhez – nevetett.

Ekkora tömeg várta a szülinapi tortát - Aratóék is a színpadon voltak. Fotó: Arató Sára

Régebben mindent igyekeztek megnézni. Ma már másképp csinálják: azokat a produkciókat választják, amelyeket máshol esélyük sem lenne látni, hallani, annyira különlegesek. Éppen ezért ők eddig nem is nagyon jártak a nagyszínpadnál – mondta Anita. Ismerős arcokban belefutnak néha, de nem biztosak abban, hogy van másik, hozzájuk hasonlóan elkötelezett, visszatérő pár.A zene és a fesztiválok szeretetét a most 25 éves Sára lányuknak is átadták. A fiatal hölgy alig marad le valamicskét a szüleitől: idén 21. alkalommal járt a Szigeten. Sőt, olyannyira megfertőzték, hogy hivatást is ennek megfelelően választott, koncerteket szervez. Ha semmi nem jön közbe, jövőre is mennek a Szigetre.