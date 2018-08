Figyeljen, ha fát vesz: trükköznek a mennyiséggel

Őze Sándorné Franciskának tavalyról maradt egy kis fája, ami nem lesz elég a télre. Most megbízható faárust keres. Fotó: Kovács Erika

Mennyi az annyi?

Gazemberség idős embert átverni

Zana Jánosnéék 11 erdei köbméter fát fizettek ki. Az ismerőseik szerint ez a mennyiség jóval kevesebb, mint amiért fizettek. Fotó: Kovács Erika

Hivatalos helyről vásároljunk

A kipakolásnál is résen kell lenni

– Úgy számoltuk a fiammal, legalább 90 ezer forinttal vertek volna át a faárusok, ha nem számoljuk ki gyorsan, hogy 10 erdei köbméter mekkora teherautóba is fér be. Elzavartuk őket, de sajnos itt, Nagymágocson már akadt áldozatuk – mondta Őze Sándorné Franciska.A Nagymágocson élő asszony családja sok éve fűt fával. A téltől függően 8–10 erdei köbméter fát fűtenek el. Általában az erdészettől vásárolnak.– Már tavasszal felvettük a kapcsolatot az erdészettel, de hiába érdeklődtünk, egyelőre még mindig nem kaptunk fát. Úgy döntöttünk, nem várunk tovább. A hirdetési újságban kinéztünk egy faárust. Házhoz szállítással 27 500 forintért kínáltak egy erdei köbméter vegyes fát, amiben cser, bükk és tölgy van. Ez csak kicsit volt magasabb a tavalyi árnál. Franciska megrendelt 10 erdei köbmétert 275 ezer forintért, amit pár napos szállítási határ-idővel vállalt a hirdető.– Megérkezett a zárt teherautó. Kimentünk a fiammal. Az élet már megtanított arra, hogy mennyi is egy erdei köbméter: 1 méter széles, 1 méter magasra felrakva, 1,7 méter hosszúságban. Azt mondta a sofőr, hogy 6 méter hosszú a kocsi, a fa négy sorba van berakva, 130, 220, csak úgy röpködtek a számok, és már pakolt volna le. Mondom neki, tudja, hogy mennyi 10 erdei köbméter? Hogy az mekkora helyen fér el? Ne higgye, hogy most jöttem le a falvédőről! Erre az volt a válasza, hogy „Maguk nem tudnak számolni!". Szó szót követett, aztán felszólítottam, hogy menjen el! Arra apelláltak, hogy fogalmunk nincs, mekkora mennyiség az a 10 erdei köbméter. A teherautó általunk mért adatai szerint 90 ezer forinttal vertek volna át. A kocsiba jóakarattal sem fért volna 7 köbméternél több – véli az asszony.Egy idős házaspárt viszont csúnyán átvágtak a faárusok. A ház elé van leborítva a fa, amiért 300 ezer forintot fizettek, de mindenki azt mondja, az a mennyiség meg sem közelíti a 11 erdei köbmétert. – Megrendeltük a fát, hozták is. Ahogy ideért a kocsi, az egyik ember leszállt, és mondta a férjemnek, hogy nincs-e disznója, mert szívesen megnézné – mesélte Zana Jánosné.– Mondta a tata, hogy van, és el is mentek megnézni. Nem tartott sokáig. Mire visszaértek, addigra ki is pakolta a két ember a zárt teherautót. Semmiféle papírt nem adtak! Pedig ha az ember valamit vásárol, akkor kellene blokkot adni. Azóta sokan mondták, hogy becsaptak bennünket, mert ez a fa nem annyi, mint amit kifizettünk, hanem sokkal kevesebb – sorolta az idős asszony.– A legjobb az lenne, ha mindenki hivatalos helyről vásárolná a fát. Más helyről azért sem érdemes, mert ki tudja, hogy jutott hozzá az eladó – mondta Párkány György, a Nagymágocsi Polgárőr Egyesület elnöke. Szerinte a másik fontos dolog a mennyiség. Párkány György azt javasolja: ne vegye át senki sem egyedül a fát, inkább szóljon a rokonoknak, szomszédoknak, hogy legyenek ott többen. Több szem többet lát, és ha csak egyvalakiben is felmerül a kétely, hogy ez nem annyi, akkor ne vegyék át.Párkány György hangsúlyozta, a kipakolást is tartsák szemmel. Ne hagyják magukra a faárusokat, akik akár trükközhetnek is. Ez minden évben előfordul. Van, aki azt mondja, menjünk arrébb, mert itt száll a por, vagy vizet kérnek, vagy mint az idős házaspárnál, a disznókat akarják megnézni. – Előfordul, hogy kívülről lemérik a teherautót, aminek még az ajtaját is kinyitják, hogy megmutassák, tele van. Aztán amíg vízért megy a gazda, addig gyorsan kipakolják a kocsit, aminek a platója esetleg hátul üres, vagy még meg is van rövidítve. Akkor a levegőt is ki kell fizetni, méghozzá súlyos tízezrekért. A számlát is kérjék el minden esetben. Arra kérek mindenkit, figyeljen oda, amikor fát vesz! – hangsúlyozta Párkány György.