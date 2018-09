Itt van Amerika! Németországból tért haza, hogy Szentesen nyisson üzletet

A külföldi munkavégzés közben is Szentesre tervezte saját üzletét a fodrász. fotó: Majzik Attila

Bár az időutazás egyelőre nem bizonyított tény, nekem mégis összejött. Ehhez mindössze egy kilincset kellett lenyomnom Szentesen, és az ajtón belépve hipp-hopp, máris az ötvenes évek Amerikájában találtam magam.A falakon vintage fotók, frizurák, a borbélymesterség kellékei, a tükrök előtt pedig old school székek. Egészen elkapott a hangulat, hogy belehuppanva megigazíttassam a borostám, felnyírassam a hajam, miközben a jégkocka vidáman kocogtatja a whiskys pohár üvegfalát a kezemben. Bizony, egy barbershopban a menő frizura vagy profin megigazított szakáll mellé jár a baráti beszélgetés és egy ital is (esetemben egy kóla, a csuda vinné az autóvezetést). Az egész egyfajta férfiklubként működik, ahol megvitathatjuk az élet nagy dolgait. Hölgyeknek pedig tilos a belépés!A szentesi borbélyüzletet Insperger István álmodta meg. A fiatal tulajdonos többgenerációs fodrászcsaládból jön, a nagymamája, édesanyja és testvére is ezt a szakmát választotta. Itthon tanult (kiemelte, hogy Meszlényi Marikának, Cseh Istvánnak és Zámbó Editnek is sokat köszönhet), majd Németországban szerzett tapasztalatot és gyakorlatot, de mindenképpen úgy érezte, Szentesen kell valóra váltania az álmát. – Sokáig dolgoztam külföl-dön szalonban, de mindig az járt a fejemben, hogy ezt nekem itthon kell megvalósítanom. Németországban minden kis faluban van sörfőzde vagy valami különleges helyi vállalkozás. Miért ne lehetne ez Szentesen is? Úgy látom, hogy a férfiak egyre igényesebbek magukra. Ezért gondoltam, hogy miért ne próbáljam meg az üzletet itthon? Egy kisvárosban is ugyanúgy működhet egy ilyen szalon – állítja a fiatal fodrász.– Azt szeretném, hogy jól érezzék magukat nálam a vendégek, akkor is nyugodtan jöjjenek be, ha éppen nem vágatnak. Itt megáll az idő, ezért nincs egyetlen (működő) óra sem a falon – mondja István. Üljünk le, iszogassunk, dumáljunk egy jót. Alapszabály: ami a Barbershopban hangzik el, az itt is marad.