Jó is, szép is, olcsó és szabályos is legyen: dönteni kell a sátorról a szentesi strandon

– Gyerekkorom óta, azaz több évtizede járok a szentesi strandra – magyarázta az üdülőközpont 33 méteres medencéjében Sziva Péter.– Akkoriban télen-nyáron a régi 50 méteresben úsztunk, nem foglalkoztunk vele, hogy van-e fölötte sátor vagy nincs. Manapság jó, hogy létezik ilyen lehetőség, a többség örül neki, de őszintén megmondom, én akkor is a vízbe mennék, ha nem lenne fölöttem kupola a leghidegebb hónapokban – mondta Sziva Péter.A megoldásról, amit a szentesi strandon alkalmaznak, biztos, hogy a többség azért nem mondana le ilyen könnyű szívvel. Ahogy hűl a levegő, a 33-as és a mellette lévő 25 méteres medence fölé egy sátrat szoktak tenni, így az edzéseket, illetve az úszást akkor is lehet folytatni, ha odakint kemény mínuszok vannak. Azt korábban mondta Rébeli-Szabó Tamás képviselő: a mostani sátor annyira elhasználódott, hogy szerinte nem lehet még egyszer felállítani. Újat kell vásárolni. Erről többször is szó esett a testületi üléseken.A beruházást a vízilabdaklub hajtaná végre, hangsúlyozta egy másik képviselő, Bujdosó Tamás. Az is elhangzott: a most használt ponyvára legfeljebb még egy évig kaptak használati engedélyt, tehát mindenképpen megoldást kell találni. Ez pedig nem is olyan egyszerű. A strand igazgatója, Márton Mária érdeklődésünkre azt mondta: decemberben várható az a jogszabályváltozás, amely a sátrakról szól, és amely sok fürdőt, így a szentesit is érinteni fog.Az ülésen arról volt szó: mivel a döntés még ismeretlen, és lehet, hogy egy olcsóbb kivitel végül hosszú távon nem lesz használható, fölöslegesen kidobott pénz lenne. Talán jobb eleve egy fémvázas szerkezetben gondolkodni, az biztosan megfelel majd a legszigorúbb előírásoknak. Annak az ára viszont 100 millió forint körül van, a hozzá szükséges 30 milliós önerőt nem tudná előteremteni a város, mutatott rá Szirbik Imre polgármester. – És arra sem árt odafigyelni, hogy nyáron, ponyva nélkül ne nézzen ki úgy a szerkezet, mint egy magára hagyott fóliasátorváz a szentesi határban – fogalmazott. Az új sátor felhúzásáig 3-4 hónap van hátra. Addig dönteni kell.