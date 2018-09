Jubileumot ünnepelt a Puszta Ötös

– Egyesületünk öt éve alakult, öt szomszédos település, Árpádhalom, Derekegyház, Nagymágocs, Szegvár és Székkutas összefogásával – tudtuk meg Magyar Zitától, az egyesület titkárától.



– Már az alapításkor is megfogalmazódott, hogy az elsődleges cél a turisztikai értékek bemutatása. Több sikeres pályázat áll a hátunk mögött. Partnerszervezetként is közreműködtünk különböző projektekben. Tanulmányi kirándulást szerveztünk, környezetvédelem iránt érdeklődő fiatalokat vittünk Dunaföldvárra.



Több környékbeli település rendezvényein is részt vettünk. A következő években még nagyobb hangsúlyt kap programunkban a turisztika. Szeretnénk összeállítani egy csomagot a szálláshelyekről, a látnivalókról, a helyi termékekről, hogy azt közösen ajánljuk a nagyvilágnak.