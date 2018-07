Lehet, hogy szalonnasütő készül a 13. századi építőanyagból - Téglánként lopják el a templomromot

Szentes határában áll a város egyetlen középkori műemléke, az ecseri templomrom. Az épületmaradvány a szántóföld közepén áll, a Szentesről Szarvasra vezető út mentén. A környékét szépen lekaszálták, látszik, hogy vannak, akiknek szívügyük a templomrom.Ám az is szembetűnő, hogy nem mindenki a rom megőrzésén munkálkodik. A 13. század második felében épült templom maradványait ugyanis valakik megbontották, vagyis mondjuk ki: téglát loptak.– Az Árpád-korban itt egy falu állt. 1138-ból feljegyzések maradtak róla. Ecser a tatárjárás alatt elpusztult. Az itt látható templom a 13. század második felében épült, amikor ezt a területet a kunok újból belakták – mesélte a neve elhallgatását kérő informátorunk, akivel kimentünk a templomromhoz, hogy megnézzük a múlt héten történt rongálás nyomait.A templomról csak kevés írásos feljegyzés maradt, ugyanis a vármegye iratai a szabadságharc után, a füleki várban elpusztultak. Annyit lehet tudni, hogy a falut 1566-ban perzselték fel a törökök. A templom több apátsághoz tartozott, a dömösihez, a nagyváradi püspökséghez, majd a váci püspökséghez is. Ezért az iratokat nagyon nehéz összeszedegetni.A város honlapján talált információk szerint a templomhajó ablakai román stílusúak voltak. A szentély nyolcszögletű volt, amely három oldalával apszist képezett a hajóval. Az építmény jellegzetes román falazású.– A 19. század végén kutatásokat végeztek ezen a területen. Az akkor készült fénykép szerint még jóval több állt a romból. Sajnos szép csendesen elkopott. De nem csak az időjárás koptatta – mondta kísérőnk, aki a múlt héten a környék kaszálásakor is járt az ecseri templomromnál, illetve a héten is, hogy a romon a darázsfészkeket felszámolja, nehogy bajt okozzanak valakinek. Ekkor vette észre, hogy három helyen is megbontották a templomromot. Annyi vörös téglát vittek el, amennyi mondjuk egy kisebb szalonnasütő építéséhez elég. Sajnos nem ez volt az első ilyen eset.– A környékben több hasonló templom állt, de gyakorlatilag már a helyüket sem tudjuk, hogy hol, mert széthordták. Hogy az ecseri templom maradványaiból miért maradt meg ennyi?Szűcs Sándor néprajzkutató egyik könyvében olvasható a legenda, hogy innen nem messze állt az Ecser-domb, amelyen hajdan lidércfényeket láttak. Az emberek valószínűleg féltek attól, hogy átok ül ezen a részen, és nem merték elvinni a téglákat. Félhetnének még most is... – vélekedett kísérőnk.Három éve a templom egyik épebben maradt oldalán elhelyezett emléktáblát is leverték. Ripityára tört. Az elkövetők megúszták egy kis ejnye-bejnyével.Kísérőnk elmondta, mivel nem történt tettenérés, hiába jelentenék fel az ismeretlen elkövetőt, nem valószínű, hogy ki tudnák nyomozni a rendőrök, hogy ki volt. Véleménye szerint egy vadkamera felszerelése megoldást jelentene a problémára.