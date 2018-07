Ma kezdődik a derekegyházi palacsintafesztivál - az érdeklődőket a foci vb sztárjai fogadják

A foci-vb sztárjai fogadják a palacsintafesztiválra érkezőket Derekegyházon. Őt felismerik?

Fotó: Kovács Erika

– 15 gáztűzhelyen sütjük majd a sátorban a palacsintát. További 3 tűzhelyen pedig a fellépőknek készül a finomság – mondta Szabó István, Derekegyház polgármestere. Nonstop sül majd a palacsinta Derekegyházon. Szerdán 16 órakor kezdenek, és szombaton éjfélkor fejezik be a sütést.– Éjjel sem állhat meg a munka. Nemcsak az átutazók miatt, hanem azért sem, mert nagyon sok cég támogatja a rendezvényünket. Már hagyomány, hogy azzal is köszönjük meg, hogy a dolgozóiknak reggelre palacsintát készítünk, amit a munkásbuszok visznek el kora reggel. Az aratóknak és a katonáknak, a sürgősségi osztálynak is szoktunk küldeni a finomságból – emlékeztetett a polgármester.Tavaly újdonság volt a kökénylekváros palacsinta, ami idén is lesz, sőt, sütőtöklekvárral is készültek a fesztiválra a derekegyháziak. Az előző években 35 ezer darab körüli palacsintát sütöttek, de egynek sem volt ideje kihűlni. Mind elfogyott.Nemcsak a palacsinta, hanem a programok miatt is érdemes lesz ellátogatni a következő napokban Derekegyházra. Naponta többször lesz palacsintatánc, amellyel görögországi utat lehet nyerni. Műsort adnak a kistérség településeinek kultúrcsoportjai, és természetesen mindennap lesznek sztárfellépők is.Szerda este a Music Café koncertezik, csütörtökön pedig Varga Miklós lép színpadra. Péntek este Kalapács-Rudán akusztik koncert lesz, szombaton a Groovehouse szerepel a fesztivál sztárvendégeként.