Menzák a megyében tavalyi árakkal: vajon mi a titkuk?

Makón és Vásárhelyen emeltek



Makón idén 3,56 százalékkal kell többet fizetniük az óvodások és iskolások szüleinek az étkezésért. A bölcsődében maradt a tavalyi díj. Hódmezővásárhelyen a bölcsődében 455 forintról 500-ra, az óvodákban 532-ről 600-ra, az iskolában 658-ról 680 forintra nőtt a díj.

Tavaly a napközi konyha zöldségszükségletének felét termeltük meg – mondta Szebellédi Endre , Nagymágocs polgármestere, aki szerint ennek köszönhetik, hogy nem kellett emelniük az étkezési díjakat. – Közmunkásaink termeltek káposztát, karfiolt, sárgarépát, fehérrépát, zellert, karalábét, paprikát, paradicsomot, burgonyát.Szezonban teljesen ellátták a konyhát. Emellett még mintegy másfél millió forintot árultak a „feleslegből" a helyi és környékbeli piacokon. A bevételt visszaforgattuk a közmunkaprogramba, többek között újabb palántákat vásároltunk. 2016-tól sertést is tenyésztenek. Összesen 7 disznót dolgoztak fel. Ezzel ugyancsak csökkentettük a költségeket.A polgármester elmondta, idén 80 százalékra emelnék a saját zöldség arányát a konyhán. Ennek érdekében most egy mélyhűtőkamrát alakítanak ki a napközi konyha udvarán. A Belügyminisztériumtól kapták meg a közel 4 millió forintos beruházás költségeinek 95 százalékát.Árpádhalmon sem volt díjemelés, bár ráfizetéses a konyha. – Úgy vélem, kevés olyan település van, ahol akár nullára is ki lehet hozni – vélekedett Szarka Attila polgármester. – Talán ott, ahol nagyobb létszámra főznek. Nálunk mintegy 60 adag készül naponta. Az óvodás és iskolás gyermekek túlnyomó többsége térítésmentesen kapja az étkezést, aki fizet, azok között is van, aki kedvezményt kap. Már csak ezért sem lett volna értelme emelni a díjakat. Mi egyébként már szinte önellátók vagyunk. Amit lehet, megtermelünk a konyhának. Idén a sertések mellett már csirkével is ellátjuk a napközit.Nálunk csak a felnőttek étkezési díja emelkedett év elején, az is csupán 3 százalékkal. A gyerekeké változatlan – tudtuk meg Csirik László ambrózfalvi polgármestertől. A faluban egy vállalkozás működteti a konyhát. A falu óvodásainak és iskolásainak zöme – szociális helyzete miatt – nem fizet az étkezésért.