Nyugdíjba küldené Szirbik Imrét a Fidesz

A jelenleginél lendületesebb városvezető kellene – mondja az 55 éves Antal Balázs Tibor.

– Vegye ki a szabadságát, a korára való tekintettel pihenjen minél többet, a város vezetését bízza a Fidesz-frakcióra és az alpolgármesterre – ezt javasolta a szentesi képviselő-testület fideszes frakcióvezetője, Antal Balázs Tibor a napokban a baloldali polgármesternek, Szirbik Imrének. A soros ülésen arról volt szó, hogy a város vezetőjének tavalyról 20 nap szabadsága maradt, így idén már összesen 59 napot kellene otthon töltenie. A frakcióvezető úgy fogalmazott: a ciklus végére mindenképpen vegye ki a szabadnapjait, ne halmozza fel. Szirbik azt felelte: majd eldönti, kire bízza a várost. Sztantics Csaba jegyző pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy abban a munkakörben nem könnyű szabadságra menni, és „nem véletlenül rendezi a törvény a polgármesterek ilyen irányú javadalmazását a törvény".

– A ciklus végére nemhogy apadni, inkább nőni fog a ki nem vett napok száma. Ha majd ön is polgármester lesz, tapasztalhatja mindezt – jegyezte meg Antal Balázs Tibornak, komoly derültséget okozva a képviselői padsorban.A fideszes városatya nem először tett célzást arra, hogy talán jobban szeretné az ellenzéki polgármestert a városházán kívül látni. Decemberben arról szavaztak, hogy Szirbiknek mint 35 éve főállású településvezetőnek a szolgálati ideje után törvény szerint jubileumi jutalom, több mint bruttó 2 millió forint jár. – Amennyiben a képviselő-testület a polgármester munkáltatója, akkor el is küldheti nyugdíjba? – kérdezte Antal Balázs Tibor. Akkor is a jegyző világosította fel. – Ez egy különleges közszolgálati jogviszony, amelyre nem az általános munkaügyi jogszabályok vonatkoznak. Ha a polgármester nyugdíjba akar menni, ahhoz le kell mondania – közölte.Antal Balázs Tibor kérdésünkre azt válaszolta, emberileg semmi baja a polgármesterrel, de mint vezető szerinte elfáradt, nem tud megújulni, ezért a város sem, így szívesebben látna egy fiatal, lendületes vezetőt. A jegyző mondatára úgy reagált: ő egyrészt nem akar polgármester lenni, másrészt a Fidesznél egyébként sem úgy mennek a dolgok, hogy valaki csak úgy elhatároz valamit. Szirbik Imre azt mondja: biztosan sokan ácsingóznak a helyére, de ő kitölti a ciklust. – Felülemelkedek ezeken a beszólásokon, a korral már bizonyos bölcsesség is jár. Felteszem, a frakcióvezető úr komolyan mondja, amit mond, szerintem inkább azonban a vicc kategóriába tartozik.