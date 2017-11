Sarcolásnak tartják a reklámtarifákat a szentesi üzletek - tiltakoznak a vállalkozók

A helyi rendelet egyéb és kiemelt – ez a belváros környéke – területekre osztja a várost, a tarifa utóbbi helyen általában az előbbi duplája. Így például közterületbe benyúló kirakatért, cégérért négyzetméterenként havi 250–500 forintot, mobil reklámtábláért legkevesebb 455, fényreklámért akár 4480 forintot kellene fizetni.

Egy többéves szentesi helyi rendelet volt terítéken a soros ülésen. Elméletileg a vállalkozásoknak eddig is kellett volna fizetniük a reklámfelületekért. Bemondásra ment a dolog, senki nem ellenőrizte. Mindenesetre nem szeretnének olyasmiért fizetni, amiért nem kapnak semmilyen szolgáltatást.A grémium egy helyi rendelet módosítását tűzte napirendre, a településkép védelméről, hétköznapibb nevén a reklámrendeletről volt szó. Ez egyebek mellett szól arról, hogyan lehet Szentesen plakátot kihelyezni, és arról is, hogy egy vállalkozásnak mennyit kellene fizetnie egy-egy kihelyezett reklámért. Utóbbi miatt emelt szót a többi érintett nevében Bartha László és Kertész Péter. A levelüket nemcsak az ülés anyagához csatolták, azóta a Facebookon is közzétette az egyik szentesi hírportál.



A levél szerint az önkormányzattól felszólították a vállalkozásokat, hogy október elejéig jelentsék be az általuk használt reklámfelületeket, kössenek szerződést az önkormányzati hetilapot kiadó Szentesi Élet Kft.-vel, és fizessenek közterület-igénybevételi díjat.

Eddig holt rendelet volt

A hírek szerint ennek a többéves rendeletnek, amelyben már akkor is a hetilap volt érintett, amikor az még nem volt önálló cég, eddig senki nem szerzett érvényt. Az üzleteknek maguknak kellett volna nyilatkozniuk, ezt pedig vagy megtették, vagy nem. A vállalkozók most mindenesetre méltánytalannak tartják az eljárást, hiszen – mint írják – a reklámfelületeket saját költségükön alakították ki, ők működtetik. Másrészt meglátásuk szerint díjat szolgáltatás ellenében szoktak szedni, itt pedig ilyesmiről nincs szó.

Reklámtáblák a szentesi sétálóutcában. Ha fizetni kell utánuk, inkább ki sem teszik az üzletek. Fotó: Králik Emese



Egy képviselő, Kiss Csaba megkérdezte az ülésen: lehet-e egyáltalán tudni, mekkora bevétel várható, illetve mi lesz a pénz sorsa? Ezt nem sikerült tisztázni, mert azt kérte a Fidesz frakcióvezetője, Antal Balázs Tibor, hogy vegyék le a napirendről az ügyet. Indoklásul elmondta, aggályai merültek fel, pártjának ráadásul beadványa is volt az üggyel kapcsolatban. A grémium végül levette a napirendről az ügyet.

Újra nekifutnak

– Nem a tarifák miatt, hanem a rendelet első részével kapcsolatban – indokolta a döntését lapunk kérdésére Antal Balázs Tibor. – A helyi rendelet első része nincs összhangban a plakátok kihelyezését előíró kormányrendelettel. Egy köztes megoldást szeretnénk elérni, azt, hogy a vállalkozások is jól járjanak, de a városnak is legyen bevétele.



Ugyanakkor megjegyezném, hogy év elején egy tartózkodással fogadta el a testület a kft. üzleti tervét. Abban tervezték ezt a bevételt, akkor senki nem emelt szót ellene – magyarázta.

Titok, ki adta a tanácsot

Úgy tudjuk, az üzletek jelenleg azon az állásponton vannak: ha tényleg fizetni kell, inkább kikapcsolják a neonokat, leszerelik a reklámtábláikat. Az ügy a novemberi ülésen ismét terítékre kerül.A jegyző, Sztantics Csaba az ülésen megjegyezte: Antal Balázs Tibor beadványában vannak téves elemek, például olyan dolgokat hiányol, amelyek egyébként vannak Szentesen. Továbbá nem időben nyújtotta be, az eredete sem ismert, így nem tudta tárgyalni a jogi bizottság. A frakcióvezető lapunk kérdésére sem árulta el, kitől származik a rendeletet kifogásoló vélemény.