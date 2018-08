Smirglizték, festették a játékokat, hogy olyan legyen a játszótér, mint új korában

Az árpádhalmi játszótér már ötéves. Kissé megkoptatta az időjárás a játékelemek színeit, de az újrafestéssel visszakapják eredeti pompájukat. Fotó: Kovács Erika

– A játszótér 5 éves, az Árpádhalom Gyermekeiért Alapítvány pályázott a megvalósítására. Mostanra az időjárás viszontagságaitól kissé megkoptak a játékelemek. Sajnos vannak olyan gyerekek, illetve felnőttek is, akik nem a rendeltetésének megfelelően használják. Most ezeket a hibákat is kijavítjuk – tudtuk meg Kálmán Zsuzsannától, az alapítvány elnökétől. Ez a szervezet kezdeményezte a játszótérfestést, amihez az önkormányzat biztosította a szükséges és megfelelő minőségű anyagokat.Kálmán Zsuzsanna elmondta, körülbelül egy tucatnyi felnőtt vett részt a munkában. Az alapítvány szomorúságára főként olyanok, akiknek már nem jár játszótérre a gyermekük. A kisgyermekesek valamiért távol maradtak a munkától.Szarka Attila, Árpádhalom polgármestere a játszótérfestőknek kakaspörköltet főzött, méghozzá olyan kakasból, amelyet a közmunkaprogramban neveltek.Kiderült az is, nemrég eltört a játszótéri csúszda. Nemsokára kapnak a gyermekek újat, amelyet az alapítvány a falunapi csörögesütésből befolyt pénzből vásárol meg.