Szentesre kerül a tankcsapdás autó - koraszülöttek családjainak segít a nyertes

– Csütörtökön hívtak fel a Petőfi rádióból. Akkor közölték a hírt, amit még most is alig hiszek el – mondta lapunknak Földvári Nagy Zsuzsanna, aki szerint ez a több mint tízéves közösségi munkájának elismerése. Zsuzsi kislánya, Janka 11 éve született. Férjével 10 évet vártak a babára, 5 évig a lombikprogramban is benne voltak.



– Ajándékként éltem meg a várandósságot. Sajnos erre az örömre árnyék vetült, amikor kiderült, hogy HELLP-szindrómám van. Ebbe sok anya belehal. Akkor már egy budapesti klinikán feküdtem, mert kiderült, hogy Janka súlya abban a terhességi szakaszban kisebb volt, mint kellett volna.



Aztán jött egy rosszullét, aminek azonnali császármetszés lett a vége. Janka, a kislányom, a terhességem 26. hetében született, mindössze 610 grammal. A tüdeje fejletlen volt, 7 hétig géppel lélegeztették. A szemét is műteni kellett. És nekem fogalmam sem volt, hogyan tovább... Nagyon egyedül éreztem magam. A hasonló sorsú anyákkal próbáltunk lelket önteni egymásba – mesélte saját történetét Zsuzsi, aki civilben a szentesi kórház munkavédelmise. Az internetes fórummal kezdődött Az édesanya 2007 decemberében, háromnegyed évvel a szülése után indította el internetes fórumát, ahol koraszülött babás édesanyák osztották meg tapasztalataikat.



– A szülések közel 10 százaléka koraszülés. Hatalmas igény volt a fórumra, de úgy véltem, ez kevés. Szükség volt egy olyan blogoldalra is, ahol a koraszülöttekről, fejlesztésükről, támogatásokról, speciális kellékek beszerzéséről is mindent megtudhattak a szülők. A koraszulott.com oldalt 2008-ban hoztuk létre a sorstárs anyákkal. 2011-ben pedig megalapítottuk a Koraszülöttekért Országos Egyesületet (KORE) is.



Meghonosítottuk a koraszülöttek világnapját, szakmai expókat szervezünk, a családok összefogásán dolgozunk. Óriásprojektünk a koraszülöttruha-gyűjtés. Összesen 21 szakcentrumot látunk el az idő előtt születő babáknak való pici ruhácskákkal, kellékekkel, például horgolt polipokkal, amelyek, speciális sterilizálás után a kicsik első játékai lesznek.



Belekapaszkodhatnak a polip karjaiba, ami a köldökzsinórra emlékezteti őket. Így nem a létfontosságú csöveket, érzékelőket húzkodják. Ezeket önkénteseink horgolják – tudtuk meg a KORE elnökétől, aki hangsúlyozta, az egyesület nagyon sok segítővel működik. Ő pedig hálás a férjének, aki mindenben támogatja. Janka Zsuzsi Jankáról is mesélt. – Jankám az első hét évben egy komoly projekt volt. Excel táblázatban vezettem, hogy mikor milyen fejlesztésre megyünk. Megérte. Már 11 éves, normál általános iskolába jár. Középsúlyos figyelemzavara van és discalculiás, de az akkor is lehetne, ha nem lenne koraszülött. 11 éve nem gondoltam, hogy eddig eljutunk... – mondta az édesanya. Május 8-án átveheti az autót Zsuzsit az egyik egyesületi tag nevezte be a Tancsapda „Legyél Rocksztár" pályázatára. Lukács Laci, az együttes frontembere 50 éves. Felajánlotta az egyik korábbi autóját egy olyan rajongójának, aki valamilyen jó ügy érdekében hasznosíthatná.



– Megtiszteltetésnek vettem, hogy egy tagunk engem ajánlott. Akkor kezdtem izgulni, amikor 830 jelöltből ötünket kiválasztott a zsűri, hogy mi leszünk azok, akik ringbe szállhatunk az autóért. Egy 14 éves kocsink van. Az esetek 90 százalékában a tömegközlekedést használtam, ha bármerre mentem az országban előadásra, szülőtalálkozókra, vagy vittem az adományokat.



Nem sajátíthattam ki a családi autót. Ez az ajándék, úgy gondolom, nemcsak az én évtizedes önkéntes munkám elismerése, hanem az egész egyesületé – magyarázta az egyesületi elnök .Zsuzsit a Tankcsapda a születésnapi koncertre is meghívta, ami pénteken volt. Az autó átadási show-ja pedig május 8-án lesz Budapesten.