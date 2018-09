Térfigyelőkkel a nagymágocsi közbiztonságért - kisborjú és bálás szalma is tűnt el, egy rongáló már lebukott

– Nagymágocs külterületén, Ótompaháton a lakosság panaszkodott arra, hogy sok minden eltűnt, például bálás szalma, kisborjú és több más jószág is – mondta Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere. Megtudtuk: a településrészen nagy az átmenő forgalom, nemcsak napközben, hanem éjszaka is, hiszen Ótompahát az Orosháza és Szentes közötti, forgalmas út mellett található.Ez inspirálta a térfigyelő rendszerük kiépítését. Forrást a 2017-es Tanyafejlesztési Program pályázatán nyertek Nemrég Ótompahát mindkét végére, Nagymágocson pedig a Szentesre vezető út mentén a temetőnél, valamint a régi benzinkútnál szereltek fel térfigyelőket. A Zoltán téri kereszteződéshez is kerültek kamerák, amelyek az árpádhalmiaknak is egyfajta védelmet jelentenek. A berendezések napelemmel működnek, éjjellátó funkciósak. A felvételek a rendőrséghez futnak be.– Bár még csak néhány hete működik a térfigyelő rendszer, egyszer már lebuktatott egy tilosban járót, aki Ótompaháton egy autót rongált meg. A tettest a kamera segítségével kerítették kézre – számolt be az első eredményről a polgármester. Korábban Nagymágocson a temetőt is bekamerázta az önkormányzat. Akkor telt be a pohár, amikor ismeretlen tettesek lefeszítették és ellopták egy nagymágocsi sír gránitfedelét (2015. november 22.: Csak az urnát hagyták meg a sírrablók). Egyedül az urnához nem nyúltak az elkövetők, az a nyitott sírban maradt. Más nyughelyekről vázát loptak, de nem volt ritka, hogy koszorúk tűntek el a sírhantokról. Az önkormányzat akkor a ravatalozó minden sarkára térfigyelő kamerát szereltetett fel.(leadképünk illusztráció - a szerk.)