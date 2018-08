Úton a VíziVándorok - Galéria

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség is csatlakozott egy átfogó országos kormányzati programhoz, amelynek segítségével népszerűsíthetik a szabadidősportot és a vízitúrázást. Ennek egyik eleme a tavaly indult VíziVándor tábor. Az NKM Szeged VE a kezdeményezés élére állt, és ismét megszervezték a tábort, idén az Alsó-Tisza régióra helyezve a hangsúlyt. A cél, hogy minél többen megismerjék az Alsó-Tisza menti vizeket is és a kajak-kenu népszerűsítése.Nem volt egyszerű feladat összehangolni a túrát: a háromszáz fiatal Szegedről utazott Csongrádra, a kenukat pedig Pestről szállította a Magyar Kajak-Kenu Szövetség. A helyszínen csatlakozott a népes társasághoz a helyi Kis-Tisza Vízi-sport Egyesület is három hajóval és tizenkét fős csapattal, ők Mindszentig eveznek a többiekkel.A csapat augusztus 7-én kezdte a túrát Csongrádról, majd Mindszentet és Algyőt is érintik. A program persze nemcsak evezésből áll, a megállókon strandolnak, bográcsoznak és kempingeznek. A VíziVándorok csütörtökön érkeznek Szegedre.