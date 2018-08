Várják a régi fotókat a hajdani bulikról, koncertekről - Nosztalgia ifitalálkozót rendezne Árpádhalom

A falunapon kiállítást rendeztek azokból a cikkekből, amelyek az ifjúsági találkozókról jelentek meg 1981 és 1989 között. Fotó: Kovács Erika

Ön részt vett valamelyiken? Ha igen, jelentkezzen. Jövőre megszervezik a retró találkozót az egykori ifiknek.– A Csongrád megyei Ifjúsági Klubtalálkozót 1981-től 1989-ig minden nyáron megrendezték Árpádhalmon – tudtuk meg Szarka Attila polgármestertől. Elmondta, ezek a találkozók négynapos rendezvények voltak, csütörtöktől vasárnapig. Főleg a falvak ifjúsági klubjai, a városokból pedig inkább a gyári, üzemi ifisták vettek részt rajta.Zömmel Csongrád megyéből érkeztek fiatalok, de a vége felé már más megyékből is. Egyszer 1300 sátorozó volt a kastélyparkban. Ez majdnem háromszorosa a település jelenlegi lakosságszámának.Az ifisták négy napon keresztül vetélkedtek. Különböző feladatokat kellett megoldaniuk. Valószínűleg volt politikai vetülete is a találkozóknak, de arra feltehetően az akkori fiatalok nem nagyon emlékeznek. A világmegváltó beszélgetésekre és az esti koncertekre, bulikra azonban annál inkább.– Sztárfellépők jöttek Árpádhalomra, Zorántól Deák Bill Gyuláig. Az akkori menő énekesek léptek színpadra, ami után hajnalig buliztak a fiatalok – mondta Szarka Attila, hozzátéve: ezekre a klubtalálkozókra szívesen emlékeznek vissza a 30 évvel ezelőtti ifjak. – Bármilyen hihetetlen, bármerre járok az országban, Miskolctól Szombathelyig, biztos találkozom legalább egy emberrel, aki amikor megtudja, hogy Árpádhalomról jöttem, egyből rávágja, hogy járt az ifitalálkozón – mesélte a polgármester.Az árpádhalmiak szeretnék feléleszteni a klubtalálkozók hagyományát. – Volt egy közvélemény-kutatásunk arról, hogy milyen közösségi programokat szeretnének az emberek. Túlnyomó többségben azt válaszolták, milyen jó lenne, ha még egyszer lenne egy klubtalálkozó. Most megpróbáljuk összehozni a 30. évforduló tiszteletére, jövő nyáron. Várjuk azok jelentkezését, akik részt vettek valamelyik találkozón. Ígérjük, lesz vetélkedő is. Örülnénk, ha elhoznák magukkal a gyerekeiket vagy az unokáikat is. Hátha ők is kedvet kapnának a maguk ifi-, illetve diáktalálkozóihoz – fogalmazott Szarka Attila.Az árpádhalmiak gyűjtik az ifitalálkozókkal kapcsolatos ereklyéket is. A falunapon a régi újságcikkekből kiállítást szerveztek. Szívesen fogadnak fényképeket, okleveleket vagy bármi mást, ami ezekhez a találkozókhoz kapcsolódik. Létrehoztak egy Facebook-csoportot „Árpádhalmi Ifjúsági Klubtalálkozók 1981–1989" néven. Oda fel lehet tölteni a régi fotókat, és megnézni a kortársak ifjúkori emlékeit.