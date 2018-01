4 dolog, amin az újévi fogyási fogadalmak elbuknak - így tehetünk ellene

Sávoly Dóra

A fogadalmak ellenére, az év végén a legtöbben ugyanott tartanak, mint 365 nappal korábban. Miért van ez így, hol bicsaklanak meg az újévi fogyási fogadalmak? Sávoly Dóra, a Fit Club Zugló személyi edzője személyes tapasztalatai alapján azt is elmondja, mit tehetünk, hogy céljaink megvalósuljanak.Nagyon sokan követik el azt a hibát, hogy az újesztendőben 180 fokos fordulatot akarnak venni, és egyik napról a másikra radikálisan megváltoztatják az étkezésüket. A tapasztalat az, hogy nem fog működni!A szervezetünket nem sokkolhatjuk hirtelen:. Idő kell az agyunknak is és a testünknek is, amíg megszokja az új rendszert.A fokozatosság az edzésekben is fontos tényező, mondja a Fit Club Zugló edzője. Először csak átmozgató jellegű, könnyed edzésekkel kezdjünk, és utána lehet napról napra jobban terhelni magunkat. Így nem történik meg az a gyakori eset, hogy feladjuk két hét után, miután túlerőltettük magunkat, izomlázunk lesz, és elmegy a kedvünk az egésztől.Ha valaki eddig nem folytatott sportos életmódot,, hiszen sokat tud segítni az esetleges sérülések elkerülésében. Eleinte elég a heti két-három edzőtermi alkalom, amelyet a későbbiekben képességeinknek megfelelően növelhetünk. A személyi edző sokat tud segíteni abban is, hogy otthon milyen feladatokat tudunk végezni, ha épp nem jutunk el a terembe. És az étkezéssel kapcsolatban is sok jó tanáccsal lát el.

A könnyedebb diétákkal érdemes kezdeni a fogyást az újesztendőben. Nem kell egyből kemény önsanyargatásba kezdenünk megvonva vagy radikálisan csökkentve a szénhidrátot, vagy ami még rosszabb: koplalásba kezdeni. Ez nem tartható fenn hosszú távon, és nem is egészséges.Sávoly Dóra azt javasolja,A nagy elhatározások általában az első kísértésekig tartanak: egy-kettőnek még ellenállunk, de a harmadiknál már elcsábulunk. Ez komoly hiba, mert itt szokott megbicsaklani a sok egészséges terv.Ha az év folyamán a párunkkal, barátokkal, kollégákkal beülünk valahova, ne hagyjuk elcsábítani magunkat az olajban tocsogó sült krumplira, a gusztusos sütire, üdítőre. Ilyenkor nagyon kell koncentrálnunk a célra, és ezek helyett salátát, cukormentes desszertet, italt válasszunk – minden esetben!A hétköznapokon előnyös, ha magunk tudunk főzni, hiszen így ellenőrzött egészséges alapanyagokból tudjuk elkészíteni a menüt, akár több napra előre. Persze ha ez nem megoldható, akkor a diétás fogásokat kiszállító cégek is jó alternatívák lehetnek: a fix ebéd nem visz el a hirtelen megoldandó (általában egészségtelen), gyors étkezések irányába.: mindig legyen nálunk valamilyen, az egészséges étkezési rendszerbe illeszthető nasi, például proteinszelet, olajos magvak, pár szem aszalt gyümölcs, alma, sárgarépa. Ezzel megoldhatjuk, hogy ne legyünk farkaséhesek, mert akkor sokkal többet fogunk enni, és óhatatlanul a kalóriadúsabb falatokat választjuk..