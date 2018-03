A Válótársaknak már vége, de A mi kis falunk című vígjátékszériában Gyuri szerepében most is láthatjuk a tévéképernyőn Lengyel Tamást. Mostanában több sorozat kötődik a Jászai Mari-díjas színész nevéhez, és filmet is forgat, a tévé képernyője és a mozivászon ugyanolyan fontos számára.