A Közlekedési Múzeum 1200 egyedülálló fotójával bővült a Fortepan gyűjteménye

Eddig soha nem látott 1200 felvétel vált hozzáférhetővé a Közlekedési Múzeum fotógyűjteményéből a Fortrepan képarchívum oldalán.A frissen publikált fotók az Óbudai Hajógyár és a Ganz Hajógyár hagyatékából kerültek a múzeum gyűjteményébe évtizedekkel ezelőtt.A Közlekedési Múzeum és a Fortepan tavaly kezdődött együttműködésének célja a korábban alig látott közlekedés- és ipartörténeti értékek tudományos igényű bemutatása, a felvételek közkinccsé tétele - olvasható az MTI-hez elküldött tájékoztatóban.Azt írták, hogyA felvételeken a Hajrá motorcsónak, a III. Borisz cár motorhajó vagy a Helios gőzhajó is látható, amelyek mára jórészt eltűntek. Ezek mellett szétszabdalt, elsüllyedt, de legjobb esetben is átépített hajók tucatjait mutatják be építés, javítás közben vagy vízre bocsájtáskor.

, a belső terek, kabinok, gépházak pedig tárgyfotókon láthatók. Mindezek mellett hajóépítők, tervezők, cégvezetők portréi is fennmaradtak: hajócsavar mellett pózolva vagy dermesztő hidegben dolgozva jelennek meg a képeken.A tiszti étkező falán Horthy Miklós portréját Sztálin váltja fel, az olasz megrendeléseket pedig a szovjet jóvátételi gyártások. Közben a fotók szélein feltűnő Budapest is változik.A Dunába robbantott hidak újjáépítése is Ganz-hajókkal, -hídelemekkel kezdődött., mivel olyan mára elfeledett szavakat is tartalmaznak, mint például termesgőzös, felsődekk, parancsjelző, szénelőkészítőmű, gőzdóm és úszódokk.A tájékoztató idézi Vitézy Dávidot, a Közlekedési Múzeum főigazgatóját, aki hangsúlyozta: "csodálatos, eddig hozzáférhetetlen régi fotókat dolgoztunk fel és tettünk ingyenesen elérhetővé a múzeum archívumából a nyilvánosság számára. Nagyon büszke vagyok erre, különösen azért, mert számos dologban kellett változtatnunk az eddigi gondolkodásunkban és szemléletmódunkban".