A tömegközlekedésben is segítségére lehet a Google Maps, ami navigációval frissült

A Google Maps egy fontos frissítéssel rukkolt elő, amely mostantól a városi tömegközlekedéssel és a távolsági közlekedéssel kapcsolatban is nyújt navigációs szolgáltatást az Androidos felhasználóknak. A frissített térkép már - a vezetéses navigációhoz hasonlóan -, folyamatosan értesítéseket is megjelenít az útvonalról - számolt be a hwsw.hu

A vállalat célja a fejlesztéssel, hogy a felhasználónak utazás során ne kelljen folyton visszatérnie a térképhez például a megállónevek listája miatt, hanem a háttérben futó alkalmazás előre jelezze a szükséges információkat. Így a térkép használói megszakítás nélkül hallgathatnak zenét, olvashatnak híreket vagy közösségi médiát, miközben "nem szalasztják el a leszállást" - áll a cég közleményében Ha a felhasználó elindítja a navigációt, akkor azzal automatikusan bekapcsolja az értesítéseket. A rendszer felugró ablakban jelzi, mikor kell felszállni, illetve leszállni a vonatról vagy a buszról, mi az érkezés várható időpontja és az átszálláshoz szükséges jármű hány perc múlva indul. Továbbá az értesítő ablakban a haladás is folyamatosan követhető az adott útszakaszon. Azonban az eddigi tapasztalatok szerint a megváltoztatott útvonalat nem tudja automatikusan kezelni a rendszer, és bár az értesítőablak nem annyira zavaró, de a kikapcsolására nincs bezáró ablak (csak a navigáció megállítása).