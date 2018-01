Akadálymentesítik az egyiptomi régészeti helyszíneket, hogy a látás-, hallás- és mozgássérült látogatók könnyebben megközelíthessék, megismerhessék az ókori emlékeket - számolt be róla hétfőn az Al-Ahram egyiptomi napilap honlapja.A fejlesztéseket elsőként a luxori múzeumnál, valamint a luxori és karnaki templomkomplexumoknál végzik el: fából készült rámpákat és kerekesszékkel járható utakat alakítanak ki. A látás- és hallássérült látogatóknak pedig speciális információs táblákat állítanak fel.

Az akadálymentesítést az egyiptomi régészeti minisztérium támogatja.A régészeti helyszínek fejlesztésével foglalkozó hivatal egyik illetékese a portálnak elmondta: a látogatóközpontban vetített dokumentumfilmhez jelnyelvi tolmácsolás is készül a hallássérültek számára. A mellékhelyiségeket is felújítják és kiegészítik a szükséges felszerelésekkel, hogy a speciális igényeknek és a nemzetközi követelményeknek is megfeleljenek.A karnaki templomegyüttesben a tervek szerint a bejárattól a Teharaka templomig, továbbá a szabadtéri múzeumig vezet majd másfél méter széles rámpa, a szfinxek útjának elejétől pedig egy fából készült lejtőt alakítanak ki.A minisztérium a projekten egy nem kormányzati szervezettel - a Helmmel - működik együtt, amely az élet minden területén hirdeti a fogyatékossággal élők bevonását.A régészeti helyszínek hozzáférhetőségét fejlesztő projekt arra is rávilágít, hogy a nem kormányzati szervezetek hogyan szolgálják a közösség érdekét - hangsúlyozta Eman Zidan, a tárca pénzügyi források fejlesztésével foglalkozó hivatalának illetékese.