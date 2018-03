Bélcsatornától várta a szerencsét Gundel Takács játékosa

Fotó: BorsOnline

A TV2 vetélkedőjének otthonos díszletei között a játékosok hétköznap esténként saját személyiségüket is a kamerák elé tárják, és bár a szerencse mindig forgandó – biztos, ami biztos –, mindannyian kabalákkal érkeznek a stúdióba.Került már elő papírkutya, unikornisos zokni, hajcsat, feles pohár, kabátból kihullott aprópénz, szentkép és egy játékos kisfiának születési karszalagja is, ám a kabalakirály egyértelműen az a Juhász Gergely Ba­lázs, vagyis Dromi, aki már rózsaszín pónival, mézeskalács tüdővel és egy róla mintázott, félkarú babával is próbálta magához csábítani a bőröndök istenét. - írja a BorsOnline

A standard kabalák a különféle plüssállatok, szerencsekövek és egyéb ezotériához köthető, szakrális darabok, de időnként jönnek meglepő dolgokkal. Dromi például biológia-földrajz szakos tanár, és ő hozott már be plüss vörösvértestet és egy olyan kispárnát is, amin egy bélcsatorna volt egy rajta lógó plüss bélbohollyal, amiket nehéz überelni.

Színesítik a műsort, bennük van a poén lehetősége, ha mindenki csak magában állna egy alumíniumtáskával, akkor steril lenne minden, így sokkal otthonosabb a játékosok számára a légkör és jobban elengedik magukat.

– mesélte nevetve Gundel Takács Gábor műsorvezető, aki szerint az Áll az alku kabalái a műsor szerves részét képezik.– tette hozzá.