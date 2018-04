Boldog születésnapot! 60 éves a világ egyik legszebb színésznője, Michelle Pfeiffer

Michelle Pfeiffer, Hollywood egyik legszebb és legsokoldalúbb, vígjátékban és drámában egyaránt remeklő csillaga április 29-én töltötte be 60. életévét.



A kaliforniai Santa Ana városkában született vadóc kislány dekoratív külsejével már tizenévesként kitűnt társai közül. Középiskolásként több szépségversenyt nyert, a Miss Los Angeles cím birtokosa is volt, jóllehet saját megítélése szerint pipaszár lábai a kezdetektől zavarták. Kacérkodott az újságírással, volt eladó egy ruhaboltban, majd modellnek állt, a reklámok után tévésorozatok következtek. A filmvásznon az Ismét szerelem című vígjátékban mutatkozhatott be, hosszú utat kellett bejárnia, hogy ne szépségéért, hanem tehetségéért méltányolják. Első hollywoodi éveiben a drog és az ital rabja lett, élete és pályafutása félresiklásától első férje mentette meg.



Első jelentősebb feladatát a Grease című zenés film második részében kapta, amely sikert ugyan nem aratott, de nevét és arcát ismertté tette. A kiugrást 1983-ban Brian De Palma azóta klasszikussá vált A sebhelyesarcú című gengszterfilmje hozta meg számára a főszereplő Al Pacino feleségeként. Ezután az Eastwicki boszorkányokban - ötgyerekes özvegy családanyaként - szerepelt. Pályája egyik emlékezetes alakítását a Veszedelmes viszonyokban. A cselszövő nőcsábászt alakító John Malkovichcsal a filmvásznon kívül is folytatódott a kapcsolata, amire a színésznek ráment a házassága. A filmet 1988-ban hét kategóriában jelölték Oscar-díjra, Pfeiffert a legjobb mellékszereplő kategóriában nominálták, a díj brit megfelelőjét, a BAFTA-díjat el is nyerte.



A következő évben ismét az Oscar-jelöltek között volt, de immár a főszereplők között: az Azok a csodálatos Baker fiúk című romantikus drámában a bárzongorista Bridges testvérpár oldalán, mutatós énekesnőként búgott a mikrofonba, méghozzá saját hangján. Énekesi szenvedélyének már a Grease 2-ben is hódolhatott, miként később az Egyiptom hercege című rajzfilmben, a Hajlakkban és két zenei klipben is feltűnt. 1989 és 1994 között minden évben Golden Globe-díjra jelölték, a díjat a Baker fiúkért kapta meg.



A sokoldalú színésznő volt már dekoratív maffiózófeleség szatirikus gengszterfilmben (Keresztanya), slampos, keserű pincérnő Al Pacino oldalán (Krumplirózsa), majd az özvegy Jacqueline Kennedyért rajongó amerikai háztartásbeli A szeretet földje című drámában, ezért kapta harmadik Oscar-jelölését és a Berlinale legjobb színésznőnek járó Ezüst Medve-díját. A veszélyes kölykökben a haditengerészettől elbúcsúzott külvárosi tanárnő, A Batman visszatér című akciófilmben macskanőként testhez simuló ruhában szuperhős. Martin Scorsese Az ártatlanság kora című történelmi filmjében is játszott.



A Farkas című horrorban Jack Nicholsonnal, a Szép kis nap című filmben George Clooneyval keveredett szerelembe, Robert Redford mellett rámenős újságíró volt A hírek szerelmeseiben, Harrison Ford oldalán pedig magányos asszony a Temetetlen múlt című thrillerben. Bruce Willisszel forgatta a Velem vagy nélküled című filmet, majd a szellemileg visszamaradott Sean Penn kirendelt védőügyvédjét alakította a Nevem Sam című drámában és szerepet vállalt a Szentivánéji álom című Shakespeare-adaptációban is.



Néhány éves szünet után 2007-ben három film főszerepével tért vissza. Robert De Niro filmbéli feleségeként fekete komédiát is forgatott Luc Besson rendezésében, Johnny Depp partnere volt a nem túl sikeres Éjsötét árnyék című horror-vígjátékban, amelyet tavaly egy Darren Aronofsky rendezte pszichothriller (Anyám!) követett, majd ő is felszállt az Orient expresszre, hogy szerepeljen Agatha Christie klasszikus krimijének Kenneth Branagh rendezte újabb változatában. Ugyancsak 2017-ben a minden idők egyik legnagyobb, Bernie Madoff nevéhez kötődő pénzügyi csalását feldolgozó HBO-drámáért (Hazugságok mágusa) hetedik alkalommal jelölték Goldon Globe- és első alkalommal Emmy-díjra, a nyáron mutatják be A Hangya és a Darázs című akciófilmjét.



A színésznőt számításba vették a többi közt az Elemi ösztön, az Evita, A bárányok hallgatnak, a Lorenzo olaja, a Mamma Mia! és a Megmaradt Alice-nek főszerepére, a végül mások által megformált alakítások többeknek is Oscart értek.



Michelle Pfeiffer több jótékonysági szervezet támogatója. Első, Peter Horton színész-rendezővel kötött házassága 1988-ban, hét év után válással ért véget. 1993-ban egy kislányt adoptált és még abban az évben újra házasságot kötött David Kelly producerrel, akitől kisfia született. A ma is rendkívüli dekoratív Michelle Pfeiffer, akit hatszor választottak a világ legszebb emberei közé, 2007-ben kapott csillagot a hollywoodi hírességek sétányán.