Bukta a kártérítést a 101 éves legenda

Az Elfújta a szél című 1939-es klasszikus sztárja a Viszály című sorozat készítőit perelte be tavaly, miután az írók egy káromkodó, pletykás nőnek mutatták be az Oscar-díjas Catherine Zeta-Jones alakításában - írja a borsonline.hu Havilland karaktere egy alkalommal "ribancnak" nevezte a testvérét, az Oscar-díjas Joan Fontaine-t és Frank Sinatra alkoholizmusán is viccelődött.A kaliforniai bíróság ítélete azonban kimondta: a filmkészítőknek joguk van eseményeket és az ezekhez kapcsolódó személyek viselkedését dramatizálni. A sorozat kitalálója, Ryan Murphy csak annyit reagált, hogy az ítélet győzelem a kreatív közösség számára.