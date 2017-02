Csordás Ákos egyik álmát se adta fel

Csordás Ákos a Zsaru magazinnak elmondta , a nagyapja is rendőr volt, már gyerekkorában csodálta, mennyire tisztelték az emberek.- Olyan pályán dolgozott, ahol mindig fel kellett találnia magát, és tudott tenni másokért. Mindig jól fejlett igaz­ságérzetem volt, fegyelmezett embernek írnám le magam, a szabályok betartásán túl éreztem magamban ambíciót azok betartatására is - mesélt a kezdetekről.Mosolyogva hozzátette, a karácsonyi műsorok révén már óvodás korában foglalkozott az énekléssel, majd ez a szavalással, a néptánccal, a színjátszással később a gitárral bővült. 2000-ben és 2013-ban is benevezett az X-Faktorba. Utóbbin a 4. helyig jutott, így ő lett az Év férfi hangja.A gimnázium alatt és után a vendéglátásban, rendezvénybiztosításon dolgozott, de emellett maradt energiája közelebb kerülni a rendészeti hivatáshoz. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemre iratkozott be, 2016 nyarán biztonságszervezői szakirányon szerzett diplomát. Most az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola iskolarendszeren kívüli képzésének (IRK) első évfolyamos tanulója.- Másfél éve tagja vagyok a Magyar Lovas Színház Komáromnak, igazgatóm kifejezetten szimpatizál a törekvéseimmel, így sikerül összeegyeztetni a jelmezbe bújást az egyenruha-viseléssel.A jövővel kapcsolatban elmondta, még nem döntötte el, hogy az IRK-modulok elvégzése után a közrendvédelmi vagy a bűnügyi területet, esetleg a kettőt ötvöző bűnügyi bevetési vonalat választja. Mosolyogva elmondta, "de akárhová kerülök, talán lesz egy előnyöm a kollégákkal szemben: nem jövök zavarba, ha kameráznak intézkedés közben."