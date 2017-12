Dínók, vulkán, apokalipszis: íme a Jurassic World 2 hivatalos előzetese

A november végén megjelent ízelítő után a Universal Pictures most kiadta a rengeteg dínós akciójelenettel dúsított Jurassic World: Bukott birodalom hivatalos előzetesét, amelyből az is kiderül, visszatérnek az első rész helyszínéhez, hogy az egykori szórakoztató központnak otthont adó szigetről kimenekítsék az őslényeket, ugyanis éppen kitörni készül a sziget vulkánja.Az előzetes Claire Dearinggel ( Bryce Dallas Howard ) nyit, aki próbálja meggyőzni a park egykori dolgozóját, Owen Grady-t ( Chris Pratt ), hogy menjen vissza vele a szigetre. A Claire által létrehozott csoport igyekszik megvédeni az őslényeket, a tervük, hogy kimenekítsék őket a szigetről, habár az ötlettel nem mindenki ért egyet: a nagy visszatérő, Dr. Ian Malcolm matematikus ( Jeff Goldblum) egy bejelentésen azt mondja: "ezek a teremtmények itt voltak előttünk, és ha nem vigyázunk, utánunk is itt lesznek."A film 2018. június 22-én kerül az amerikai mozikba.