Döntéseik szerint alakul a játékosok sorsa a ChatStory-ban

A tizenévesek készségszinten használják az internetet, ami mindennapi életük része; a biztonságos nethasználat viszont már korántsem ennyire egyértelmű fogalom számukra. A "ChatStory – a te sztorid" chatbot alkalmazással a Telenor a fiatalok számára ismert környezetben – Messengeren – jelentkezik egy tudatos nethasználatra buzdító új fejlesztéssel. A ChatStory-ban szórakoztató keretek között, egy alaptörténetet követően a játékos maga választhatja meg, hogy hogyan alakuljon az ő saját, tanulságos fordulatokat is rejtő chat sztorija.Mik azok a chatbotok?A csevegőalkalmazások üzemeltetői – mint a Viber vagy a Facebook (Messenger) – a közelmúltban tették lehetővé, hogy rajtuk keresztül cégek/szervezetek is kaput nyissanak az ügyfelek felé, mesterséges intelligenciával rendelkező vagy automata válaszadásra képes csevegőrobotok segítségével. Azaz a hétköznapi felhasználó az adott cég/szervezet chatbotját megszólítva, személyre szabott vagy előre beállított válaszüzeneteket kap válaszul. Erre a megoldásra épít a Telenor új ChatStory – a te sztorid alkalmazása is, ami a Messenger alkalmazásból érhető el, és egy történetet követ végig, amiben a játékos választhatja ki, hogy az egyes döntési pontokon hogyan folytatódjanak az események.Ami a fiatalok számára fontosA 12-14 éves gyerekek közel 80 százaléknak van saját okostelefonja, és alkalmanként a legtöbb olyan gyerek is használja más családtag készülékét, akiknek nincs sajátja. Ebben a korosztályban az is fontos szempont, hogy a gyerekek előfizetése tartalmazzon mobilinternetet. A könnyen hozzáférhető okostelefonoknak és mobilnetnek köszönhetően ma a fiatalok mindennapjaiban meghatározó a digitális jelenlét, legyen szó tanulásról, szórakozásról vagy éppen közösségi életről.A Telenor célja a ChatStory Messenger-bottal, hogy a 13 év feletti fiatalok számára jól ismert környezetben, játékos körülmények között adjon képet arról, hogy egy hétköznapi életszituációban – jelen esetben két fiatal online megismerkedése – is mennyire fontos a körültekintő és tudatos viselkedés és egymás tisztelete. A ChatStory induló verziójában egy kibontakozó szerelem történetét kísérhetjük végig. Már a játék elején kiválasztható, hogy fiú vagy lány szereplőként folytatódjanak az események, majd az egymásra találás pillanatától érkeznek a döntési helyzetek és bonyolódnak a szálak. A ChatStory a történet végén nem ad értékelést a játékosnak, hanem az esemény alakulásából enged következtetni arra, hogy a történet során vajon a legjobb döntéseket hozta-e a játékos az egyes szituációkban, vagy érdemes-e újragondolni az egyes helyzetekre adott reakciókat.A történet bármely pontján járva, egy kattintással elérhető aweboldal is, ami 12-18 éves fiatalok önképével és szexualitásával kapcsolatos kérdésekben publikál hasznos cikkeket, valamint chatszolgáltatást biztosít a fiataloknak, akik teljes névtelenségben tehetik fel az őket foglalkoztató kérdéseket az alapítvány képzett szakemberei számára.A szakemberek összerakták, a célcsoport letesztelteA ChatStory történetét Prievara Tibor, a 21. Századi Oktatásért Alapítvány alapítója dolgozta ki, míg a munkában a Yelon.hu-t is életre hívó Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány nyújtott további szakmai segítséget. A Telenor a ChatStory alkalmazást 13 év feletti Hipersuli osztályokban tesztelte, így a végeredmény a célcsoport visszajelzései alapján alakult ki.A ChatStory okostelefonról a Messenger alkalmazásban érhető el: egyszerűen a keresőmezőbe kell írni, hogy ChatStory – a te sztorid, ekkor a találatra koppintva, majd az Új játék indítása választásával már kezdődik is a játék. A ChatStory a felhasználókról semmilyen személyes adatot nem tárol és nem elemez. A ChatStory Facebook oldalán a témával kapcsolatos érdekes cikkeket olvashatnak az érdeklődők – a chatbot eléréshez az oldal like-olása vagy követése nem szükséges.A Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulói a ChatStory tesztelése mellett elmesélték, hogyan viszonyulnak a chathez: