Dopeman keményen beszólt Majkának

brutális őszinteséggel beszélt Majoros Majka Péter szerda este a SZIN színpadán arról, hogy befejezi a közös munkát Curtisszel. A munkakapcsolaton kívül a nyolcéves barátságát is lezárja.Majka az őszinteségével valószínűleg segíteni akart, de könnyen lehet, hogy komoly bajba keverte zenésztársát. Hiszen a magyar törvények a drogfogyasztást sem tűrik - írja a BorsOnline Most Dopeman is megszólalt Majka és Curtis szakításával kapcsolatban.A Facebook-oldalán írt három mondatot, melyben ugyan se Majka, se Curtis nevét nem említi meg, viszont egyértelmű, hogy kiről és miről van szó. Főleg úgy, hogy a rendőrség hivatalból is megindíthatja a nyomozást Curtis ellen.Dopeman ezt írta: "BARÁTSÁG: Az igaz barát nem elég, hogy nyilvánosan lejárat, hanem még terhelőt is tesz rád 5 évre visszamenőleg. Barátságból. Azért lehet ennél “csendesebben" is szakítani. Ha már “csibész" az ember…"