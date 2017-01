Életében először lát fűrészt a majom, de egyből tudja, hogy hogyan kell használni - videó

A Spy in the Wild egy forradalmi dokumentumfilm-sorozat, amelyet a BBC készített. Rejtett kamerával figyelik benne a vadon élő állatokat, így olyan dolgokat láthatunk, amilyeneket korábban soha.Az egyik részben egy vadon élő nőstény orángutánt figyeltek meg, hogy mit is kezd az állat egy fűrésszel. Egészen elképesztő módon a majom kézbe veszi a fűrészt, megcsókolja, és fűrészelni kezdi a fát!Egy robot-orángután is megjelenik mellette, ugyancsak fűrésszel a kézben, aztán verseny kezdődik közöttük. A verseny aztán nem tart sokáig, az eleven majom megunja a dolgot, ásít egy nagyot, és lelép.