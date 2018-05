Elkezdődött a MasterChef VIP forgatása, bemutatkoznak a séfek

Elkezdődött a TV2 legújabb főzőshowjának, a MasterChef VIP-nak a forgatása. Az Ördög Nóra műsorvezetésével készülő produkcióban két mindenre elszánt séf figyeli és bírálja majd a hírességek konyhai teljesítményét: Nyíri Szása, aki évtizedek óta a hazai gasztronómiai elit meghatározó alakja és Mizsei János, akit séftitánként emlegetnek, mindössze 22 éves volt, amikor elnyerte az Év fiatal séftehetsége címet. - írja a közlemény.



58 ország után idén Magyarországra is megérkezik a világ legsikeresebb televíziós főzőshowja. A MasterChef VIP forgatásai már zajlanak, a kamerák kereszttüzében többek között Bay Éva, Demcsák Zsuzsa, Madár Vera, Szabó Dóra, Árpa Attila, Molnár Tamás, Pál Dénes, Pindroch Csaba és Zsidró Tamás igyekszik bizonyítani, hogy a konyhaművészet területén is kiemelkedőt tud alkotni. A TV2 legújabb produkciójának műsorvezetője Ördög Nóra lesz, aki reméli, akárcsak a Séfek séfe forgatásai alatt, itt is el tud lesni egy-két konyhai trükköt, amit később hasznosítani tud.



A versenyzők mozdulatait két vérbeli profi figyeli majd. A MasterChef VIP séfjei a hazai gasztronómiai élet meghatározó alakjai. Nyíri Szása a legendás Arany Kaviár étterem tulajdonosa és executive séfje, aki évtizedek óta a magyar gasztronómiai elit tagja. Negyven éve van a pályán, a versenyzőktől pedig összeszedett, határozott munkát vár, és persze nagyszerű ételeket. A feltörekvő generációt képviseli Mizsei János, a Mák Bistro séfje, aki mindössze 22 éves volt, amikor elnyerte a magyar gasztronómia Oscarjának tartott Dining Guide, Az év fiatal séftehetsége címét. A séf a versenyben is a letisztult ízeket keresi, a játékosságot, ha pedig hazai hírességeink szépérzéke kifinomult tálalást eredményez, akkor az nála már fél siker.



Hogy milyen feladatokkal, kihívásokkal kell megküzdenie a sztároknak, és kik győzik meg a MasterChef VIP két séfjét, az hamarosan kiderül a TV2-n! A televíziós főzőshow hazai változatát az IKO Műsorgyártó készíti.



