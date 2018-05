Élőben közvetíti az RTL Klub a brit hercegi esküvőt

Az RTL Híradó különkiadásában Szabados Ágnes várja a nézőket, a helyszínről pedig élőben jelentkezik a Fókusz riportere, Dörmer Csaba. Az érdeklődők a televíziós adás mellett az RTL Híradó weboldalán online is figyelemmel kísérhetik az eseményt.



A hercegi esküvővel kiemelten foglalkozik a pénteki Story Extra valamint az ország legnépszerűbb infotainment műsora, a Fókusz is, és szintén az eseményről szól majd a szombat esti Fókusz Plusz is. Az érdeklődők további híreket, érdekességeket és kulisszatitkokat találhatnak a hercegi pár esküvőjéről a www.rtl.hu oldalon, valamint az RTL Magyarország közösségimédia-felületein.